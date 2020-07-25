Як розбиті вщент машини перетворюють мало не на нові авто
На сервісі YouTube з'явилося відео, яке наочно демонструє той факт, що навіть розбиті вщент автомобілі можна повернути до життя.
Як видно, на ремонт до механіків потрапив порівняно свіжий Nissan X-Trail (попереднього покоління). Автомобіль виявився серйозно побитим: у нього була пошкоджена безпека, порушена геометрія кузова. Водночас найбільше пошкоджень припало на ліву боковину: тут на кросовері не було буквально живого місця.
Однак майстрів це взагалі не збентежило і вони взялися за відновлення "японця" Ремонт проводився грамотно: спочатку машину розібрали, а потім, провівши всі необхідні маніпуляції (вирівнювання, грунтовка, фарбування і т.д.) зібрали заново.
Весь процес показаний у ролику всього за три з невеликим хвилини. Якщо порівняти початок відео і його кінець, може скластися враження, що в кадрах показані абсолютно два різних авто. Але насправді ні, це одна й та сама машина – X-Trail вдалося не просто повернути до життя, а й надати йому вигляд майже нового авто.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, наскільки реальна витрата палива автомобіля відрізняється від того, що показує бортовий комп'ютер.