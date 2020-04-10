Як Rolls-Royce за $ 535 000 кинули гнити посеред вулиці. Фото

Часом побачити закинутими можна не тільки найзвичайні, дешеві машини – нерідко подібна доля спіткає рідкісні та ексклюзивні моделі.

Нещодавно в соцмережі Facebook з'явилося досить шокуюче фото, зроблене у Нігерії: на ньому зображений ексклюзивний кабріолет Rolls-Royce, що має явні ознаки "закинутості" (товстий шар пилу, спущені шини, пропали деякі комплектуючі). AutoOboz зайнявся пошуком інформації у Мережі і з'ясував, чому одне з найдорожчих авто виявилося в такому плачевному стані.

Кинутий Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe Скріншот публікації

Як виявилося, цей Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe кинули на одній з вулиць у місті Лагос, причому знаходиться він там вже давно: машину виявили ще у 2018 році, коли, власне, і було зроблено фото, що опубліковано вище

Кинутий Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Виявилося, фото було зроблено ще у 2018-му dailygossip.ng

Кому ж він належить? Як пишуть у соцмережі reddit.com, власник машини живий-здоровий, проте він розорився. Господар "Роллса" повинен був продати кабріолет, але цього чомусь ще не відбулося. При цьому на машині нерідко намагаються заробити шахраї: відзначаються, що після того як нею цікавляться ті чи інші автомобільні фанати, з ними нібито зв'язується власник і пропонує викупити авто за символічні гроші.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe wikipedia.org

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe випускався у 2007-2016 роках. Він являє собою 5,6-метровий чотиримісний кабріолет з заднім приводом, оснащений 6,7-літровим двигуном BMW V12 і 8-ступіневим "автоматом". Новим таке автомобіль коштував 535 тис доларів.

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