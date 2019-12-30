Як радянські громадяни замість Porsche отримали ВАЗ-2106

В історії автомобіля ВАЗ-2103 був цікавий випадок. Автомобіль міг стати "частинкою Porsche", але замість цього перетворився на "шістку".

Розділ "Авто" сайту OBOZREVATEL вирішив розповісти історію про те, як німецька компанія взялася за оновлення відомого радянського седана, але з цього нічого не вийшло.

ВАЗ-2103 wikipedia.org

На початку 1970-х років АвтоВАЗ вирішив, що пора зайнятися модернізацією "трійки". І щоб справа рушила з мертвої точки, керівництво заводу вирішило звернутися за допомогою до своїх німецьких колег з Porsche (в той період якраз були встановлені дружні зв'язки між німецькою компанією і міністерством зовнішньої торгівлі СРСР). Штутгарт "прийняв виклик" з Тольятті, і в 1976 році показав своє бачення оновлення ВАЗ-2103.

Проект оновлення ВАЗ-2103 від Porsche en.wheelsage.org

Porsche поставився з усією серйозністю до прохання радянських колег, і виконав масштабну роботу, запропонувавши ряд рішень як по дизайну, так по ергономіці та технічній складовій.

Проект оновлення ВАЗ-2103 від Porsche en.wheelsage.org

В першу чергу, в Porsche хотіли, щоб автомобіль відповідав останнім нормам європейської безпеки. Для цього з "трійки" прибрали увесь хромований декор, включаючи молдинги та бампери (металеві замінили на пластикові, пофарбовані у колір кузова), а передню панель салону зробили її більш пологою. Заодно була поліпшена аеродинаміка кузова і шумоізоляція (як зовнішня так і внутрішня).

Проект оновлення ВАЗ-2103 від Porsche en.wheelsage.org

Потім німецькі інженери зробили те, що АвтоВАЗу до сих пір важко дається – підвищили антикорозійний захист машини. Крім того, були обрані більш вдалі налаштування підвіски, а двигун став відповідати економічним нормам Старого Світу.

Здавалося б, з таким оновленням ВАЗ-2103 повинен був стати більш зручним, комфортним та безпечним автомобілем, проте радянська сторона не прийняла бачення Porsche. АвтоВАЗ визнав цей проект занадто радикальним і дорогим, і згодом запустив у серію свій варіант оновлення. Сьогодні ми його знаємо як ВАЗ-2106.

ВАЗ-2106 wikipedia.org

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