Головна Новини
30 грудня • оновлено в 09:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Як радянські громадяни замість Porsche отримали ВАЗ-2106

1.2т
Читати матеріал російською

В історії автомобіля ВАЗ-2103 був цікавий випадок. Автомобіль міг стати "частинкою Porsche", але замість цього перетворився на "шістку".

Розділ "Авто" сайту OBOZREVATEL вирішив розповісти історію про те, як німецька компанія взялася за оновлення відомого радянського седана, але з цього нічого не вийшло.

ВАЗ-2103

ВАЗ-2103

wikipedia.org

Новини
У гаражі під Полтавою виявили 30-річну Волгу без пробігу

На початку 1970-х років АвтоВАЗ вирішив, що пора зайнятися модернізацією "трійки". І щоб справа рушила з мертвої точки, керівництво заводу вирішило звернутися за допомогою до своїх німецьких колег з Porsche (в той період якраз були встановлені дружні зв'язки між німецькою компанією і міністерством зовнішньої торгівлі СРСР). Штутгарт "прийняв виклик" з Тольятті, і в 1976 році показав своє бачення оновлення ВАЗ-2103.

Проект оновлення ВАЗ-2103 від Porsche

Проект оновлення ВАЗ-2103 від Porsche

en.wheelsage.org

Porsche поставився з усією серйозністю до прохання радянських колег, і виконав масштабну роботу, запропонувавши ряд рішень як по дизайну, так по ергономіці та технічній складовій.

Проект оновлення ВАЗ-2103 від Porsche

Проект оновлення ВАЗ-2103 від Porsche

en.wheelsage.org

В першу чергу, в Porsche хотіли, щоб автомобіль відповідав останнім нормам європейської безпеки. Для цього з "трійки" прибрали увесь хромований декор, включаючи молдинги та бампери (металеві замінили на пластикові, пофарбовані у колір кузова), а передню панель салону зробили її більш пологою. Заодно була поліпшена аеродинаміка кузова і шумоізоляція (як зовнішня так і внутрішня).

Проект оновлення ВАЗ-2103 від Porsche

Проект оновлення ВАЗ-2103 від Porsche

en.wheelsage.org

Потім німецькі інженери зробили те, що АвтоВАЗу до сих пір важко дається – підвищили антикорозійний захист машини. Крім того, були обрані більш вдалі налаштування підвіски, а двигун став відповідати економічним нормам Старого Світу.

Новини
УАЗ потролив Tesla і сам став об'єктом глузувань

Здавалося б, з таким оновленням ВАЗ-2103 повинен був стати більш зручним, комфортним та безпечним автомобілем, проте радянська сторона не прийняла бачення Porsche. АвтоВАЗ визнав цей проект занадто радикальним і дорогим, і згодом запустив у серію свій варіант оновлення. Сьогодні ми його знаємо як ВАЗ-2106.

ВАЗ-2106

ВАЗ-2106

wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL розповідав про:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
б/к автомобіль ВАЗ Історія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги