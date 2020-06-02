Як президента України налякав інноваційний ЗАЗ на базі ЛуАЗ

У 1990-х роках знаменитий позашляховик ЛуАЗ-969 "Волинь" був перероблений на самоскид силами Запорізького автозаводу. Виявляється, цей автомобіль, а також ряд інших перспективних розробок ЗАЗ, свого часу був представлений на огляд особисто президенту України Леоніду Кучмі.

Про цей автомобіль і цб подію зокрема розповіла Facebook-спільнота Українські автомобілі.

ЗАЗ-2320 "Фермер-2" facebook.com/ukrainiancars

Унікальний автомобіль показали тодішньому главі держави під час його візиту на підприємство. Машина отримала назву ЗАЗ-2320 "Фермер-2" – вона представляла собою дослідний зразок самоскида з валом відбору потужності і краном. Принцип роботи встановленої на ЛуАЗ системи був наступний: за кабіною знаходився кран, який за допомогою троса піднімав кузов, завдяки чому автомобіль і був самоскидом. Також цей кран використовувався для завантаження/розвантаження різних вантажів і сільгоспагрегатів, які потім підключалися до валу відбору потужності.

Цікаво, що під час демонстрації роботи самоскида не обійшлося без ексцесів. Коли систему запустили, кнопка підйому кузова була натиснута, а ось блокування кузова не спрацювали. У підсумку, кузов почав підніматися, трос натягнувся, після раптом пролунав звук, схожий на постріл. У своїх спогадах очевидець тих подій головний конструктор НТЦ "ЗАЗавтотехніка" Сергій Фетіщев зазначив, що а ні президент, а ні охоронці не постраждали, але перелякалися.

Раніше OBOZREVATEL публікував історія про те, як ЗАЗ-1102 Таврія стала героїнею французького журналу.