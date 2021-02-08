Як правильно розморозити автомобіль взимку: важливі поради автомобілістам

В Україні вкотре вдарили морози. Це може заважати водіям не тільки на дорозі, але й ще до того, як вони на неї виїхали. Коли весь автомобіль вкритий кригою – це неприємна ситуація, але нервувати й поспішати в такому разі не варто. Є декілька прийомів, які ви можете зробити доволі швидко й до того ж не нашкодите вашому авто.

Водію важливо добре звільнити лобове, передні бокові та заднє скло, щоб забезпечити огляд. Не потрібно крушити товсту кригу, здираючи її зі скла. Знімайте її шкуринкою, окремими фрагментами. Про це повідомляє 24 канал.

Щоб акуратно від'єднати лід від скла та видалити його, можна нагріти його, пустивши струмінь теплого повітря з опалювача. Для цього доведеться дочекатися, поки прогріється двигун і пічка почне давати тепле повітря.

Також можна залити між кригою і склом незамерзаючу рідину. Для цього слід продерти на льоду вгорі скла бодай вузьку шпаринку, в яку лити препарат-розморожувач (дефростер).

Якщо шар криги нетовстий, можете спробувати змити його якісною рідиною-розморожувачем, просто зволожуючи крижану поверхню з розпилювача.

Тому завжди перед поїздкою беріть із собою пляшку дефростера і скребок. І передусім запускайте двигун. Він почне прогрівати пічку, а та вже обігріє салон і вікна.

Після запуску двигуна увімкніть обігрівач заднього вікна та дзеркал, а якщо є – і обігрівач лобового скла. Навіть якщо останній у вас є, вам все одно доведеться трохи зачекати, особливо якщо лід товстий.

Зазвичай на лобовому склі лід починає танути знизу – від зони, яка насамперед обдувається теплим повітрям опалювача. На бокових вікнах це найчастіше зона в районі дзеркал заднього виду. Відповідно там і починайте підривати кригу скребком.

Враховуйте, що скребок залишить на склі мікроподряпини, які вночі у світлі зустрічних фар перетворюються на великі подряпини і заважають бачити дорогу. Тому намагайтеся менше ним дряпати скло, особливо навпроти водійського місця.

У деяких авто заморожене лобове скло може тріснути від занадто гарячого повітря. Тому спрямовуйте повітря на нього відразу після запуску двигуна, коли воно ще не гаряче. З цієї ж причини не можна змивати лід гарячою водою з чайника або термоса.

Не забувайте, що не можна рушати з місця, якщо вікна, які забезпечують огляд для водія, не будуть очищені від льоду, снігу або інію. Не розраховуйте, що скло повністю очиститься під час руху. А непомічена перешкода зможе спричинити неприємність на кшталт ДТП.

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