Як правильно мити автомобіль взимку: ТОП-5 порад

Практично кожен автомобіліст миє свого "залізного коня" навіть взимку. Однак мало хто знає, що таке чищення в деяких випадках, навпаки, може піти на шкоду автомобілю, оскільки мийка авто в холодну пору має свою специфіку, яку враховує далеко не кожен власник машини.

AutoOboz розібрався в ключових особливостях миття автомобіля взимку і склав список порад про те, коли і як потрібно вдаватися до такого догляду. Та й чи варто взагалі це робити.

Мити чи не мити?

Про правильний догляд за автомобілем у зимових умовах існують різні думки. Одні вважають, що взимку машину потрібно мити частіше через солі і бруд на дорогах, інші ж кажуть, що взимку на мийку взагалі не варто їздити або ж робити це вкрай рідко. У кожному з цих тверджень є зернятко істини, але в цілому експерти сходяться на думці – миття автомобіля взимку не повинно мати негативних наслідків для автомобіля, отже, чистку є сенс проводити. Інше питання, як часто і як правильно.

1. Як часто потрібно мити машину взимку?

Насправді, так само часто, як і літніми місяцями. Це варто робити хоча б тому, що чисту машину на дорозі краще видно, ніж брудну, особливо в поганих погодних умовах. Тобто, це, в першу чергу, питання безпеки. Однак якщо автомобіліст керується тим, що взимку машину потрібно мити частіше через те, що її кузову завдають шкоди солі, то він перебуває в деякому омані. Це твердження вірне лише частково: сіль шкідлива лише для тих машин, у яких пошкоджена фарба (наприклад, через подряпини). А ось бездоганні поверхні легко справляються з атаками дорожніх реагентів. Навіть шасі на сучасних автомобілях знаходяться в безпеці. Нижні частини добре захищені ущільненнями та спеціальним покриттям, а також використанням оцинкованого листового металу. Тобто дана проблема характерна лише для старих машин з пошкодженим ЛФП.

2. Коли не варто їздити взимку на мийку?

Якщо температура опуститься нижче -10 градусів за Цельсієм, то мийку краще відкласти. Автомобільна фарба, як і, наприклад, людська шкіра, чутлива до різких перепадів температур. Те саме стосується гумових та пластмасових деталей автомобіля. Температура води на автомийках коливається від 10 до 30 градусів за Цельсієм, і якщо така вода потрапить на автомобіль, який лише кілька секунд тому рухався в дуже холодну погоду, існує ризик нанесення пошкоджень машині.

3. На що слід звернути увагу при митті взимку?

Також як і влітку, взимку слід дотримуватися основних правил при митті авто. Перед початком чищення варто перевірити, чи закриті вікна машини та кришка паливного бака, а також чи опущені двірники. До того ж, необхідно скласти зовнішні дзеркала заднього виду і відкрутити антену на даху. Взимку також слід подбати про те, щоб з машини повністю були видалені частинки снігу і льоду, так як під час роботи миючих щіток вони утворюють ефект наждачного паперу.

4. Які послуги на автомийках найбільше підходять взимку?

Взимку особливо актуальна попередня мийка– вона призначена для того, щоб розм'якшити і "підняти" бруд, не пошкодивши прицьому кузов. В даному випадку перевага попередної мийки полягає в тому, що взимку вона згладжує різницю температур між зовнішнім середовищем і основною мийкою. Сучасні автомобілі не вимагають таких послуг, як нанесення гарячого воску або миття підвіски, а ось для старих машин вони були б дуже корисними.

5. Що краще – автоматична або ручна мийка?

Численні тести показали, що перевага за ручною мийкою. Причому тією, яка робиться під високим тиском. Вона здатна видалити бруд навіть там, куди не можуть дістатися щітки автоматичної мийки. Взимку ця перевага актуальна ще більше.

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