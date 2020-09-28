Як правильно їздити на автомобілі в дощ: головні поради

Погода в Україні починає змінюватися і стає по-справжньому осінньою, а це означає, що скоро багатьом автомобілістам доведеться частіше їздити у хмарну та дощову погоду.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, як безпечно керувати машиною під час дощу.

Нижче представлені основні рекомендації з приводу того, як підготуватися і що потрібно робити під час їзди в умовах недостатньої видимості.

Підготовка

Стан шин, гальмівної системи і оптики завжди має бути на хорошому рівні, а якщо доводиться їздити в дощ – тим паче. Зокрема, вкрай важливо, щоб покришки були не зношені, з хорошою глибиною протектора, крім того, необхідно постійно здійснювати контроль тиску в шинах (необхідний тиск покришок для конкретного автомобіля можна подивитися на наклейці, яка знаходиться з внутрішньої сторони лючка бензобака або в дверному отворі з боку водія).

Також не забуваємо про склоочисники, які працюють в дощ постійно – їх потрібно міняти раз на кілька років.

Аквапланування

Аквапланування – явище, яке виникає на високих швидкостях при русі мокрою дорогою. Між шиною і дорожнім покриттям утворюється тонка плівка, через яку автомобіль втрачає зчеплення з дорогою, а водій – контроль над машиною. Щоб уникнути неприємних наслідків, необхідно, знову ж таки, взути машину в хорошу "гуму" та не поспішати – аквапланування зазвичай виникає на швидкості 70+ км/год. Якщо доводиться їхати мокрою заміською трасою, швидкість краще знизити до 80-90 км/год.

На мокрому шосе водій майже завжди буде відчувати аквапланування. І тут вкрай важливо не натискати різко на гальмо і не крутити різко кермо, інакше машина піде в занос. Щоб автомобіль тримати під контролем, потрібно обережно відпустити педаль газу і почекати, поки машина не сповільниться і не стане знову стійкою на дорозі. Якщо все ж необхідно задіяти гальмо, педаль в такому випадку варто натискати повільно та плавно.

Дистанція

Добре відомо, що дощ збільшує гальмівний шлях і знижує видимість. Тому при русі в потоці потрібно взяти велику дистанцію, ніж зазвичай. Таким чином, у водія буде більше часу, щоб відреагувати на дії транспортного засобу, що їде попереду.

Крім того, не забуваємо про освітлення – у дощ завжди повинно бути ввімкнено ближнє світло фар.

Уникаємо води

Калюжі погано дружать з автомобілями з багатьох причин. Крім того, що через них втрачається зчеплення з дорогою, вони можуть стати винуватцем деяких технічних поломок – від шини, що лопнула, до зламаної підвіски. Взагалі калюжі краще об'їжджати, але якщо немає такої можливості – проїжджати їх на дуже маленькій швидкості, оскільки практично за кожною калюжею стоїть яма, глибину якої складно оцінити на око, перебуваючи за кермом. Також нагадаємо, що калюжа сама по собі – це ідеальне умови для аквапланування, про яке йшлося вище.

Ще одна порада – не варто відкривати капот автомобіля на узбіччі. Транспортний засіб, яке буде проїжджати повз, може "облити" водою і затопити двигун.

Нарешті, слід мати на увазі, що машина, яка рухається зустрічною смугою, може затопити лобове скло і, таким чином, позбавити видимості на деякий час. Щоб не виникла аварійна ситуація, потрібно завчасно "запам'ятати" ділянку дороги, що йде попереду, для безпечного проїзду.

Раніше OBOZREVATEL дав рекомендації з приводу того, як підготувати автомобіль до тривалій поїздці.