Як поїде автомобіль, якщо його повністю позбавити підвіски — експеримент

Команда ютуберов з Нідерландів, яка добре розбирається в машинах і періодично проводить божевільні експерименти за їх участю, вирішила з'ясувати, що буде якщо автомобіль повністю позбавити ходу підвіски.

Для цього ентузіасти взяли старий універсал Ford Focus і зробили так, щоб він взагалі не міг поглинати будь-які нерівності на дорозі. З нього зняли амортизатори і пружини, а на їх місце приварили кілька нерухомих трубок. Завдяки цьому підвіска вийшла "кам'яна" – вона застигла у фіксованій точці без можливості підніматися або опускатися.

Після цього автомобіль відправили на бездоріжжя, де йому очікувано довелося несолодко. Чим закінчилася вся ця затія, можна побачити в відео нижче.

Раніше OBOZREVATEL наочно показував, як навіть самі безнадійно пошкоджені в ДТП автомобілі можна повертають до життя.