Як поділитися техпаспортом на авто у додатку 'Дія': докладна інструкція

Вчора, 5 жовтня, Міністерство цифровий трансформації України провело захід, на якому представило ряд нових функцій додатку "Дія" (в рамках проекту "Держава в смартфоні"). Однією з найбільш цікавих і корисних позицій, які впровадили в додаток, стала можливість ділитися техпаспортом свого авто з іншими водіями.

AutoOboz детально вивчив нову опцію і склав інтуїтивно зрозумілу інструкцію про те, як нею користуватися.

Як поділитися своїм техпаспортом

Щоб поділитися техпаспортом, власнику автомобіля потрібно призначити через Мережу фактичного/належного користувача (належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується автомобілем, який йому не належить). Зробити це можна через "Електронний кабінет водія" на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Далі необхідно:

вибрати послугу "Керування належним користувачем";

ввести VIN-код авто, на яке оформлено техпаспорт (17 символів);

заповнити необхідні дані в заявці;

підписати заявку електронним підписом (якщо електронного підпису немає, його можна отримати, наприклад, в "Ощадбанку" або особистому-кабінеті "ПриватБанку).

Після цього власник авто отримує лист з посиланням на онлайн-заявку. Щоб завершити процедуру, необхідно перейти за посиланням і дати згоду на призначення належного користувача.

Потім техпаспорт повинен з'явитися в додатку "Дія" належного користувача протягом доби.

Важливо знати

При проходженні процедури у автовласника може скластися враження, що його "техпаспорт" після призначення належного користувача може повністю "улетіти" до останнього, однак це не так – документ завжди відображається у господаря авто. Новий користувач отримує, по суті, лише його копію.

Ще один момент – поділитися техпаспортом можна лише з однією людиною, оскільки на офіційному сайті Сервісного центру йдеться, що належним користувачем може бути лише одна особа.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українці стали частіше купувати нові автомобілі.