Як після рестайлінгу могли виглядати авто СРСР. Фото
У СРСР дизайнери мали доступ до іноземної преси і завжди були в курсі світових трендів, що допомагало їм пропонувати набагато актуальнішу стилістику автомобілів.
Після рестайлінгу вони могли б отримати зовсім інший, дуже привабливий для автолюбителів вигляд. Про це повідомляє Autonews (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Водночас наголошується, що втілити в життя багато таких задумок радянським дизайнерам у сфері автомоделювання не дозволяла планова економіка, в рамках якої не існувало конкуренції та витрат на оновлення й без того дефіцитних моделей.
Зазначається, що в результаті в далеку шухляду відправлялися не тільки свої проєкти, а й ті, що замовлялися за кордоном за чималі гроші.
Серед іншого автори добірки виокремили стилістику Porsche для ВАЗа і АЗЛК, чотирифарний ГАЗ-24, зовсім іншу "Чайку", ІЖ у стилі Chrysler, чотири варіанти першого "Москвича" та інші задумки, які могли змінити автопром СРСР.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки коштували б автомобілі з СРСР на нинішні гроші.