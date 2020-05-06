У СРСР дизайнери мали доступ до іноземної преси і завжди були в курсі світових трендів, що допомагало їм пропонувати набагато актуальнішу стилістику автомобілів.

Після рестайлінгу вони могли б отримати зовсім інший, дуже привабливий для автолюбителів вигляд. Про це повідомляє Autonews (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Водночас наголошується, що втілити в життя багато таких задумок радянським дизайнерам у сфері автомоделювання не дозволяла планова економіка, в рамках якої не існувало конкуренції та витрат на оновлення й без того дефіцитних моделей.

ВАЗ-2103

Зазначається, що в результаті в далеку шухляду відправлялися не тільки свої проєкти, а й ті, що замовлялися за кордоном за чималі гроші.

ГАЗ-24

Серед іншого автори добірки виокремили стилістику Porsche для ВАЗа і АЗЛК, чотирифарний ГАЗ-24, зовсім іншу "Чайку", ІЖ у стилі Chrysler, чотири варіанти першого "Москвича" та інші задумки, які могли змінити автопром СРСР.

ГАЗ-24 detroit-diesel8.livejournal.com

ГАЗ-24 (3101)

"Москвич-412"

ГАЗ-12 ЗІМ

ГАЗ-20 "Перемога"

ГАЗ-21

"Москвич-400" (401)

ІЖ "Москвич-408"

УАЗ-469

"Москвич-2141" (2142)

"Москвич-2141" (2142)

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки коштували б автомобілі з СРСР на нинішні гроші.

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