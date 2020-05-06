У СРСР дизайнери мали доступ до іноземної преси і завжди були в курсі світових трендів, що допомагало їм пропонувати набагато актуальнішу стилістику автомобілів.
Після рестайлінгу вони могли б отримати зовсім інший, дуже привабливий для автолюбителів вигляд. Про це повідомляє Autonews (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Водночас наголошується, що втілити в життя багато таких задумок радянським дизайнерам у сфері автомоделювання не дозволяла планова економіка, в рамках якої не існувало конкуренції та витрат на оновлення й без того дефіцитних моделей.
ВАЗ-2103
Зазначається, що в результаті в далеку шухляду відправлялися не тільки свої проєкти, а й ті, що замовлялися за кордоном за чималі гроші.
ГАЗ-24
Серед іншого автори добірки виокремили стилістику Porsche для ВАЗа і АЗЛК, чотирифарний ГАЗ-24, зовсім іншу "Чайку", ІЖ у стилі Chrysler, чотири варіанти першого "Москвича" та інші задумки, які могли змінити автопром СРСР.
ГАЗ-24
detroit-diesel8.livejournal.com
ГАЗ-24 (3101)
"Москвич-412"
ГАЗ-12 ЗІМ
ГАЗ-20 "Перемога"
ГАЗ-21
"Москвич-400" (401)
ІЖ "Москвич-408"
УАЗ-469
"Москвич-2141" (2142)
"Москвич-2141" (2142)
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки коштували б автомобілі з СРСР на нинішні гроші.
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