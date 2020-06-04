Як перетворити Subaru XV на кросовий болід за $500: рецепт американських тюнерів

Унікальний набір для переробки підготувала каліфорнійська компанія Crawford Performance. Любителі бездоріжжя отримали можливість зробити з Subaru XV брутальний всюдихід.
Subaru XV Crawford Performance
crawfordperformance.com
Понад рік тому компанія Subaru дебютувала з незвичайним баггі Desert Racer у позашляховому ралі 2019 Baja 500. Автомобіль побудований на базі Subaru Crosstrek (в Україні – XV) і оснащений 2,5-літровим оппозитним мотором потужністю 300 к.с. від Crawford Performance.
Баггі Subaru Dessert Racer для гонок Baja 500
crawfordperformance.com
Цей екстремальний гоночний болід послужив джерелом натхнення для майстрів Crawford Performance, які розробили комплект для удосконалення стокової Subaru XV.
Subaru XV Crawford Performance
crawfordperformance.com
Доступний на фірмовому сайті набір для модернізації Crawford Performance CDR Series Lift Kit обійдеться всього в $500. Тут же є електронна інструкція для самостійної установки всіх компонентів. Всього компанія підготувала 10 наборів для ентузіастів off-road.
Crawford Performance CDR Series Lift Kit
crawfordperformance.com
Crawford Performance CDR Series Lift Kit
crawfordperformance.com
Crawford Performance CDR Series Lift Kit
crawfordperformance.com
За додаткові гроші на автомобіль можна також встановити внедорожную гуму, захисні дуги по периметру кузова, захист картера, спортивну вихлопну систему, дополнітельну світлотехніку та інше обладнання.
Subaru XV Crawford Performance
crawfordperformance.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Subaru підготувала нове покоління универсалу Levorg.
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