Як Octavia: перший реалістичний погляд на Skoda Fabia 2021

Чеське видання Auto.cz поспілкувалося зі своїм джерелом із компанії Skoda щодо Fabia нового покоління. На підставі отриманої інформації було відтворено попередній вигляд моделі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, у Мережі ще раніше публікувалися комп'ютерні картинки майбутньої Fabia, проте, виходячи з того, що задумали зробити у Млада-Болеславі, вони не сильно відповідають дійсності.

Skoda Fabia 2021– перші зображення auto.cz

А ось в Auto.cz максимально спробували відтворити вигляд майбутньої Фабії, яку повинні показати вже у наступному році. Відомо, що новинка прийме дизайн абсолютно нової моделі Scala та Octavia останнього покоління: у неї буде така сама яскраво виражена радіаторна решітка з "кутною" світлодіодною оптикою та великий напис "Skoda" замість логотипу на кришці багажника. Усе це можна побачити на представлених рендерах.

Skoda Fabia 2021 – перші зображення auto.cz

"Нова Fabia прекрасна, вона дійсно приваблива. І пропорційно, і візуально", – заявив співрозмовник видання, який ознайомився з макетом майбутньої Skoda Fabia.

Skoda Octavia 2020

Що стосується інших даних щодо Skoda Fabia 2021 модельного року, то, як очікується, модель переїде із застарілої архітектури PQ26 на сучасну модульну платформу MQB A0 (на ній уже базуються свіжі Volkswagen Polo, Seat Ibiza та Audi A1). У моторну гамму увійде низка бензинових моторів із технологією "м'який" гібрид (зокрема, 1,0-літровий трициліндровий агрегат) та декілька дизелів. Машина, як і раніше, буде передньопривідною, а ось із кузовом універсал вона попрощається – залишиться лише версія хетчбек.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні оголосили ціни на найдешевший кросовер Skoda.

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