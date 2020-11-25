Як обманюють перекупники авто в Україні і чи можна захиститися

Ринок вживаних авто в Україні набагато більший за сектор нових машин. Це пов'язано з підвищеним попитом на транспортні засоби "подешевше". Отже, не обійтися без проблем.

AutoOboz розібрався, чому українці працюють із так званими перекупниками під час оформлення угод, яка існує небезпека і чим загрожує таке "співробітництво".

Хто такий перекупник

Фактично такої професії не існує. Якщо романтизувати, заняття це можна назвати ремеслом. Проте навіть у цьому разі ми звикли мати на увазі роботу з конкретним продуктом. Перекупники ж працюють по-іншому, навіть незважаючи на те, що постійно "крутяться" поруч із автомобілями.

У твердженні, що український вторинний авторинок заселений перекупниками, є частка правди. Продавець хоче позбутися машини якомога швидше, тому транспортний засіб знаходить другі (треті, п'яті, десяті) руки. Тільки вирушає автомобіль не до нового власника, а до людини, яка планує продати його дорожче.

Перекупників рідко привертають пропозиції нижнього цінового сегмента, адже найдешевші машини виглядають "не дуже", отже, товар неліквідний. Від $5000 і вище – вже цікаво. Для свого заробітку "фахівці" накидають ще 500-1000 доларів. З цієї причини працювати з ними принаймні дуже невигідно. Але є й інші проблеми.

У перекупника автомобіль завжди "в хорошому стані" gazeta.ru

Як обманюють перекупники

Щоб підготуватися до можливої зустрічі з шахраєм під час огляду машини, досить хоча б трохи дослідити питання, пов'язані з конкретною моделлю. Дивно, але в такому разі ви завжди будете підготовлені краще, ніж продавець. Коли поставите запитання "власникові" (саме так перекупник і назветься), відразу помітите, що він про машину абсолютно нічого не знає, не "купував у офіційного дилера" і не "експлуатував кілька років".

Найкраще рішення – відмовитися від машини і продовжити пошуки. До речі, іноді перекупники відразу себе розкривають. Цікаво, що деякі покупці продовжують співпрацю. Найкраще, що може статися далі, – переплата, адже такі машини завжди дорожчі.

Звісно, автомобіль підносять як повністю справний, хоча перекупники рідко приводять транспортний засіб до належного стану. Не займаються навіть дрібним ремонтом. Пам'ятайте, головна мета – заробити якомога більше, тому витрати абсолютно не доречні.

Найсерйозніші проблеми з машиною проявляться після купівлі rs.img.com.ua

Не секрет, що найбільш серйозні недуги, про які вам, звісно, не розкажуть, "спливуть" лише в процесі експлуатації. Тоді буде пізно й дорого, хоча під час здійснення такої угоди ви переплатите вже з самого початку.

Ще один неприємний момент – скручений пробіг. Існує прямий взаємозв'язок між технічним і естетичним станом автомобіля та пройденою відстанню. Тому, як завжди, передбачаємо витрати на стару і майже "вбиту" машину, за яку заплатили як за цілком робочий варіант.

Найнебезпечніше – підробка документів. "Новий" ПТС дозволить приховати справжній технічний стан. Але під час реєстрації також може з'ясуватися, що машина, наприклад, викрадена. У нового власника будуть величезні проблеми.

Як боротися з перекупниками

Якщо продавець обіцяє, що автомобіль у порядку, а на СТО їхати відмовляється, значить, щось приховує. Справжній власник розповість про проблеми й негаразди, очікуючи, що потенційний покупець захоче все перевірити. Всі розуміють, що на вторинному ринку ідеальних машин немає.

На ринку багато вживаних автомобілів. Головне завдання – не купити найгірший avtovolgograda.ru

Як ми зазначали вище, досить навіть поверхневої підготовки і збору певної інформації про конкретну модель автомобіля, щоб засипати перекупника незручними питаннями. Взагалі, ви повинні були зрозуміти, що маєте справу з недобросовісним продавцем, ще половину статті назад. Можете поборотися незважаючи ні на що, якщо хочете "урвати" машину дешевше. Хоча без ретельної перевірки справжній стан автомобіля ви все одно не дізнаєтеся.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ціни на найпопулярніші автомобілі в Україні. Ми порівняли вартість нових екземплярів із салону з тими, які шукають щонайменше другого власника.