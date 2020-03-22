Як новий: 30-річний поліцейський Ford Mustang продадуть на аукціоні

Рідкісна патрульна версія Ford Mustang SSP 1989 року виставлена на торги на одному з аукціонів.
Як стало відомо OBOZREVATEL, на одному зі спеціалізованих аукціонів, який пройде з 12 по 17 травня, буде представлений рідкісна версія Ford Mustang.
1989 Ford Mustang SSP Police Car
mecum.com
В кінці 80-х років минулого століття компанія Ford випустила особливу партію машин у виконанні Special Service Package (SSP).
1989 Ford Mustang SSP Police Car
mecum.com
Автомобіль був створений на базі найпотужнішої модифікації культової моделі Mustang третього покоління, під капотом якої розташовувався 5-літровий 203-сильний V8.
1989 Ford Mustang SSP Police Car оснащений 5-літровим 203-сильним мотором V8
mecum.com
Тираж SSP склав 15 тисяч примірників, які були передані на службу в поліцейські департаменти і урядові організації, включаючи ФБР, управління по боротьбі з наркотиками (DEA) і ВПС США. Партія з 32 машин з цієї серії вирушили до Канади, де заступили на службу в місцеву поліції.
1989 Ford Mustang SSP Police Car
mecum.com
Автомобіль, який буде виставлений на аукціоні Mecum, був виданий капрала Бреду Поупвічу. Ця модель одна з небагатьох, в якій встановлена не автоматична КП, а 5-ступінчаста "механіка". Машина використовувалася в провінції Саскачеван і збереглася до наших днів в ідеальному стані.
1989 Ford Mustang SSP Police Car
mecum.com
1989 Ford Mustang SSP Police Car
mecum.com
Mustang має поліцейську синьо-білу ліврею, а також оригінальну світлову сигналізацію синього і червоного кольорів.
1989 Ford Mustang SSP Police Car
mecum.com
Всередині збереглося все спеціальне обладнання, яке використовувалося поліцією в ті роки. Тут є навіть оригінальний помповий дробовик, а оздоблення інтер'єру синього кольору сяє, як нове.
У салоні збереглося все обладнання, включаючи помпову рушницю
mecum.com
1989 Ford Mustang SSP Police Car
mecum.com
1989 Ford Mustang SSP Police Car
mecum.com
Варто відзначити, що в Києві в 90-і роки можна було побачити 5-літровий Ford Mustang ДАІ. Автомобіль використовувався для супроводу урядових кортежів. А ще один екземпляр довгий час стояв на одному з постів ДПС в Київській області.
Ford Mustang на посту ДПС
censor.net.ua
Ford Mustang на посту ДПС
censor.net.ua
До речі, недавно OBOZREVATEL розповідав про Chevrolet Caprice, який служив в ДАІ Донецька в кінці 90-х.
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