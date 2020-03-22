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22 березня • оновлено в 16:11
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Як новий: 30-річний поліцейський Ford Mustang продадуть на аукціоні

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Рідкісна патрульна версія Ford Mustang SSP 1989 року виставлена на торги на одному з аукціонів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на одному зі спеціалізованих аукціонів, який пройде з 12 по 17 травня, буде представлений рідкісна версія Ford Mustang.

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

В кінці 80-х років минулого століття компанія Ford випустила особливу партію машин у виконанні Special Service Package (SSP).

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

Автомобіль був створений на базі найпотужнішої модифікації культової моделі Mustang третього покоління, під капотом якої розташовувався 5-літровий 203-сильний V8.

1989 Ford Mustang SSP Police Car оснащений 5-літровим 203-сильним мотором V8

1989 Ford Mustang SSP Police Car оснащений 5-літровим 203-сильним мотором V8

mecum.com

Тираж SSP склав 15 тисяч примірників, які були передані на службу в поліцейські департаменти і урядові організації, включаючи ФБР, управління по боротьбі з наркотиками (DEA) і ВПС США. Партія з 32 машин з цієї серії вирушили до Канади, де заступили на службу в місцеву поліції.

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

Автомобіль, який буде виставлений на аукціоні Mecum, був виданий капрала Бреду Поупвічу. Ця модель одна з небагатьох, в якій встановлена не автоматична КП, а 5-ступінчаста "механіка". Машина використовувалася в провінції Саскачеван і збереглася до наших днів в ідеальному стані.

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

Mustang має поліцейську синьо-білу ліврею, а також оригінальну світлову сигналізацію синього і червоного кольорів.

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

Всередині збереглося все спеціальне обладнання, яке використовувалося поліцією в ті роки. Тут є навіть оригінальний помповий дробовик, а оздоблення інтер'єру синього кольору сяє, як нове.

У салоні збереглося все обладнання, включаючи помпову рушницю

У салоні збереглося все обладнання, включаючи помпову рушницю

mecum.com

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

Варто відзначити, що в Києві в 90-і роки можна було побачити 5-літровий Ford Mustang ДАІ. Автомобіль використовувався для супроводу урядових кортежів. А ще один екземпляр довгий час стояв на одному з постів ДПС в Київській області.

Ford Mustang на посту ДПС

Ford Mustang на посту ДПС

censor.net.ua

Ford Mustang на посту ДПС

Ford Mustang на посту ДПС

censor.net.ua

До речі, недавно OBOZREVATEL розповідав про Chevrolet Caprice, який служив в ДАІ Донецька в кінці 90-х.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Ford поліція ретро новини авто
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