Як новий: 30-річний поліцейський Ford Mustang продадуть на аукціоні

Рідкісна патрульна версія Ford Mustang SSP 1989 року виставлена на торги на одному з аукціонів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на одному зі спеціалізованих аукціонів, який пройде з 12 по 17 травня, буде представлений рідкісна версія Ford Mustang.

1989 Ford Mustang SSP Police Car mecum.com

В кінці 80-х років минулого століття компанія Ford випустила особливу партію машин у виконанні Special Service Package (SSP).

1989 Ford Mustang SSP Police Car mecum.com

Автомобіль був створений на базі найпотужнішої модифікації культової моделі Mustang третього покоління, під капотом якої розташовувався 5-літровий 203-сильний V8.

1989 Ford Mustang SSP Police Car оснащений 5-літровим 203-сильним мотором V8 mecum.com

Тираж SSP склав 15 тисяч примірників, які були передані на службу в поліцейські департаменти і урядові організації, включаючи ФБР, управління по боротьбі з наркотиками (DEA) і ВПС США. Партія з 32 машин з цієї серії вирушили до Канади, де заступили на службу в місцеву поліції.

1989 Ford Mustang SSP Police Car mecum.com

Автомобіль, який буде виставлений на аукціоні Mecum, був виданий капрала Бреду Поупвічу. Ця модель одна з небагатьох, в якій встановлена не автоматична КП, а 5-ступінчаста "механіка". Машина використовувалася в провінції Саскачеван і збереглася до наших днів в ідеальному стані.

1989 Ford Mustang SSP Police Car mecum.com

1989 Ford Mustang SSP Police Car mecum.com

Mustang має поліцейську синьо-білу ліврею, а також оригінальну світлову сигналізацію синього і червоного кольорів.

1989 Ford Mustang SSP Police Car mecum.com

Всередині збереглося все спеціальне обладнання, яке використовувалося поліцією в ті роки. Тут є навіть оригінальний помповий дробовик, а оздоблення інтер'єру синього кольору сяє, як нове.

У салоні збереглося все обладнання, включаючи помпову рушницю mecum.com

1989 Ford Mustang SSP Police Car mecum.com

1989 Ford Mustang SSP Police Car mecum.com

Варто відзначити, що в Києві в 90-і роки можна було побачити 5-літровий Ford Mustang ДАІ. Автомобіль використовувався для супроводу урядових кортежів. А ще один екземпляр довгий час стояв на одному з постів ДПС в Київській області.

Ford Mustang на посту ДПС censor.net.ua

Ford Mustang на посту ДПС censor.net.ua

До речі, недавно OBOZREVATEL розповідав про Chevrolet Caprice, який служив в ДАІ Донецька в кінці 90-х.

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