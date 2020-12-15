Як не потрапити у ДТП взимку: поради експертів

Зима поступово входить у свої права та дорожні умови погіршуються. Як убезпечити себе та інших під час їзди взимку?

АвтоОбоз підготував прості рекомендації, які допоможуть зберегти контроль над автомобілем навіть у складній дорожній ситуації.

Перше та найголовніше, про що слід пам'ятати на будь-якій дорозі та у будь-яку пору року, це дотримання безпечної дистанції. Взимку, з урахуванням того, що під колесами зовсім несподівано може виявитися лід, необхідно збільшити дистанцію до найближчого автомобіля. Крім того, на машині попереду може бути встановлено шиповану гуму, а значить гальмівний шлях на льоду у неї буде меншим, ніж у машини з фрикційною гумою та під час екстреного гальмування вона зупиниться раніше.

Друге, не менш важливе правило – дотримуйтесь безпечної швидкості. Навіть рухаючись звичним для вас маршрутом, у зимовий час її краще знизити настільки, наскільки це можливо.

Важливо пам'ятати, що на слизькій дорозі не можна різко гальмувати. Це призведе до блокування коліс, втрати керованості та можливого занесення. Не забувайте, що антиблокувальна система ABS на слизькій дорозі значно збільшує гальмівний шлях, тому доводити справу до її спрацьовування небажано.

Користуватися педаллю гальма потрібно плавно, паралельно використовуючи гальмування двигуном. Вмикати нижчі передачі необхідно послідовно, одну за одною.

На слизькій дорозі не робіть різких маневрів – це може призвести до занесення. Побачивши на дорозі люк або яму, просто скиньте швидкість, але не робіть різких рухів кермом та, тим більше, не гальмуйте "у підлогу".

Будьте уважні під час руху мостами та естакадами. Лід на таких ділянках дороги з'являється раніше й сходить пізніше.

Проїжджаючи небезпечну ділянку, намагайтеся зберігати постійну швидкість. Педаллю "газу" користуйтеся плавно. Різке прискорення може викликати занос, особливо, у задньопривідних автомобілів.

На слизькій та засніженій дорозі уникайте обгонів, зокрема автопоїздів. Повітряні потоки від великих машин можуть спровокувати занос.

Під час руху на підйом заздалегідь перейдіть на нижчу передачу. Вибирайте її так, щоб вам не довелося ще раз перемикатися до повного завершення підйому.

Спускаючись на слизькій дорозі, рекомендується застосовувати гальмування двигуном, включивши знижену передачу. Зробити це необхідно заздалегідь, до початку спуску. На самому спуску постарайтеся не користуватися педаллю гальма, а, тим більше, не витискати водночас зчеплення.

Пам'ятайте про пішоходів. Наближаючись до пішохідних переходів, особливо розташованих біля дитячих установ та навчальних закладів, обов'язково зменште швидкість.

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