Як їде найкрутіший гібрид у світі: перші враження

Polestar 1 – новий гібридний автомобіль, який готується вийти на ринок за ціною від 155 тис. дол. Але за ці гроші покупці отримають не зовсім звичайний автомобіль.

На рідкісній (і потенційно колекційній) моделі вже прокотилися експерти Autocar і висловили власну думку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Гібридне купе Polestar 1 оснащено потужною силовою установкою скріншот з відео

Чим примітний гібрид Polestar 1? Під цим брендом Volvo продаватиме найбільш технологічні електрифіковані автомобілі. Це торкнулося і першої моделі молодого бренду, який раніше займався доопрацюванням спортивних Вольво.

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Polestar 1 – на даний момент найдорожчий автомобіль Volvo скріншот з відео

Проте, на думку фахівців, новинка не настільки швидка, як у випадку деяких інших суперкарів за такі гроші. З іншого боку, головна мета Polestar 1 – комфортна подорож в оточенні розкішного інтер'єру, а не швидкісний забіг на межі можливостей.

Polestar 1 виглядає досить елегантно скріншот з відео

І все ж для бажаючих розігнатися заняття знайдеться. Сумарна віддача силової установки – 592 к.с. Цьому сприяє 340-сильний бензиновий чотирициліндровий двигун об'ємом 2 л з подвійним турбонаддувом (спереду) і пара елеткромоторов (на задній осі).

В результаті маса перевищує 2300 кг, однак гібридне купе управляється добре, незважаючи на досить велику для динамічної машини вагу. Ще одна важлива характеристика – запас ходу 150 км виключно на електротязі. Абсолютний рекорд для плагін-гібридних авто.

Задні ліхтарі у формі бумерангів – фірмова риса сучасних Volvo скріншот з відео

Також новинку похвалили за незвичайний звук, коли до електромоторів підключається ДВЗ. І відзначили чітке і чуйне рульове управління, а завдяки особливим адаптивним амортизаторам Polestar 1 дуже стійкий на дорозі і добре проходить повороти.

Ще – відмінні налаштування електропідсилювача керма, який створює відчуття "аналогового" авто – настільки зрозуміло і просто автомобіль відображає все, що відбувається на дорозі. Досить незвичайна поведінка для EV або гібридного авто, оснащеного потужними електромоторами.

Дизайн Polestar 1 здається знайомим скріншот з відео

Volvo S90 послужила натхненником стилю для Polestar 1 2020 volvo.com

Але існує і більш неоднозначне питання – висока вартість. До того ж дизайн здається простакуватим: всередині і зовні Поулстар 1 занадто нагадує Volvo S90. Нічого поганого в цьому немає, однак ексклюзивності замало.

Інтер'єр Polestar 1 виглядає розкішно завдяки карбоновій обробці і дорогій шкірі скріншот з відео

За основу взяли салон Volvo S90 volvo.com

З іншого боку, це купе вийде дійсно рідкісним, адже його тираж буде обмежено. Завдяки цьому, а також через використання передових технологій, новий Polestar 1 точно приверне належну увагу.

Як і личить справжньому суперкару, Polestar 1 вже встиг стати зіркою гоночних заїздів – автомобіль з'явився в грі Need for Speed Heat.

Новий Polestar 1 встиг засвітитися в NFS Heat ea.com

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