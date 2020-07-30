Як гарячі пиріжки: за 2 тижні клієнти замовили 230 тисяч Ford Bronco
Компанія Ford відкрила прийом замовлень на новий кросовер Bronco ще тільки 13 липня, але вже отримала майже 230 тисяч потенційних покупців, повідомляє форум Bronco6G.
Спочатку планувалося реалізувати 3500 примірника "стартовою" серії First Edition, але величезний інтерес покупців змусив компанію збільшити тираж удвічі. Всього ж за два тижні бажання придбати новинку висловили кілька сотень тисяч покупців. Причому, варто відзначити, що мова йде саме про Bronco, і не включає в себе споріднену модель Ford Bronco Sport.
Минулого тижня один з топ-менеджерів Ford в інтерв'ю американському виданню Car and Driver повідомив, що "замовлень настільки багато, що деяким покупцям доведеться чекати свого Bronco до 2022 року".
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Нагадаємо, що перші екземпляри новинки почнуть прибувати до клієнтів навесні наступного року. Причому, спочатку компанія має намір задовольнити всіх клієнтів, які вже замовили свої машини, а вже потім відправляти автомобілі в салони дилерів.
Природно, що, як і в випадку з електричним Mustang Much-E, не всі 230 тисяч клієнтів в кінцевому підсумку підтвердять покупку, але сам факт такого попиту на новий Bronco свідчить, що інтерес до позашляховиків продовжує залишатися на високому рівні.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford представила нове покоління моделі F-150.