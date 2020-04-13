Як Ford Mustang потрапив до СРСР і перетворився на "відро з болтами". Фото

Кілька років тому в одному з непримітних гаражів Москви (Росія) під горою сміття був знайдений унікальний Ford Mustang. У нього незвичайні як для такого авто номери, начинка від газівської "Волги" та оптика від старого ВАЗа.

Про спорткар, який цікавий щонайменше трьома особливостями, розповів сайт Carakom.

Ford Mustang з сумною історією carakoom.com

В першу чергу цей Ford Mustang 1972 року випуску примітний тим, що він був знайдений з радянськими номерами – досить рідкісне явище як для машин американського виробництва. Як з'ясував один з читачів форуму, присвячених Ford Mustang, автомобіль був поставлений на облік у 1989 році.

Ford Mustang з сумною історією carakoom.com

Ford Mustang з сумною історією carakoom.com

У 1995 році Мустанг пидбав невідомий мешканець Москви, але через певний час він продав купе свому знайомому через фінансові труднощі. Після цього автомобіль зник з очей, і знову його побачили лише через 15 років. Машина була знайдена в гаражі під купою сміття, до того ж перебувала вона у жалюгідному стані.

Ford Mustang з сумною історією carakoom.com

Ford Mustang з сумною історією carakoom.com

Ford Mustang з сумною історією carakoom.com

Близько 9 років тому її викупив невідомий шанувач "поні-карів", і після цього вона знову зникла з очей. В якому вигляді машина перебуває зараз, невідомо (але на вищезгаданому форумі новий власник повідомив, що має намір зайнятися відновленням Мустанга), однак тоді її стан був далеким від оригінального: замість штатної рядної "шістки" та 4-ступеневого "автомата" у Мустанга стояли агрегати від ГАЗ-24 Волга (плюс від неї ж – рульове управління та задній міст з карданним валом), а задні ліхтарі були запозичені у ВАЗ-2105 – судячи з усього, заводська оптика не підходила за кольором для проходження ТО.

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