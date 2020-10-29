Як електромобіль Hummer виглядає наживо: новинку вперше зняли на відео

У мережі з'явилося "живе" відео електричного пікапа GMC Hummer EV. Новинка дебютувала кілька днів тому, і до цього її бачили лише на комп'ютерних зображеннях. Тепер же можна оцінити, як новий електрокар виглядає "під відкритим небом".

Відповідне відео розмістив YouTube-канал Speed Phenom. При цьому його автор детально зняв GMC Hummer EV – зовні, всередині, а також в русі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

GMC Hummer EV - так він виглядає наживо Скріншот відео

Як видно на кадрах, примітними рисами GMC Hummer EV є передня фальшрадиаторна решітка (вона виконана в дусі класичного Hummer, але при цьому оснащена динамічним підсвічуванням) і відсутністю повітрязабірників. В цілому дизайн автомобіля став більш обтічним, проте свою агресивність він зберіг.

GMC Hummer EV - так він виглядає наживо Скріншот відео

Під капотом автомобіля знаходиться багажник, оскільки всі ключові агрегати розміщені в днище і на осях, а ключовою особливістю вантажного простору стали вбудовані в сходинки динаміки. В салоні розташовується великий тачскрін мультимедіа.

GMC Hummer EV - так він виглядає наживо Скріншот відео

GMC Hummer EV - так він виглядає наживо Скріншот відео

GMC Hummer EV - так він виглядає наживо Скріншот відео

До речі, на тест до блогеру потрапив Hummer EV у топовій 1014-сильний версії Edition 1, вона повинна відправитися у виробництво восени наступного року. Такий автомобіль коштує від 112,6 тис. доларів. До 100 км/год він розганяється за 3 сек, запас ходу на одному заряді складає трохи більше 560 км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що всю першу партію електричних "Хаммерів" розкупили за першу годину після прем'єри. Також нещодавно стало відомо, що своє відроджене ім'я електричний пікап отримав випадково.