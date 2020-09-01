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Як дуже швидко охолодити нагріту сонцем машину: простий лайфхак

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
3,6 т.
Як дуже швидко охолодити нагріту сонцем машину: простий лайфхак

Як охолодити машину, яка нагрілася на спеці.. Фото: luckylocksmithstl.com

У спекотну пору автомобілісти досить часто стикаються з тим, що машина сильно нагрівається під впливом сонця. Є дуже простий і швидкий спосіб, як охолодити "залізну конячку" після довго простою під палючими променями.

Цей спосіб ще кілька років тому показали японці на YouTube. OBOZREVATEL відшукав цей ролик і публікує його в цій статті (щоб подивитися відео, доскольте до кінця сторінки).

Суть цього методу полягає в такому: спочатку потрібно повністю відкрити одне вікно, після чого перейти на іншу сторону автомобіля і близько 3-4 разів відкрити-закрити двері, які розташовані навпроти відкритого вікна ("хлопки" потрібно робити в звичайному режимі, спокійно, без застосування сили). Це прибере перегріте повітря з салону і замінить його більш комфортним, що в подальшому значно полегшить роботу кондиціонера.

Як випливає з відео, ефект у такому лайхаці дійсно є. Перед охолодженням температура в салоні становила 41,6 градусів за Цельсієм, а після – вже 33,5 градуса.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що японці винайшли покришки, яким не страшні проколи.

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