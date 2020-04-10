Як для Франції поліпшили Москвич-2141, але його все одно не купували

Москвич-2141 – одна з останніх моделей АЗЛК. Крім внутрішнього ринку, його також поставляли до Західної Європи (в 1990-1993 роках), проте там машину не дуже оцінили.

До країн Старого світу Москвич-2141 експортувався під назвою Aleko 141 S і Aleko SL, причому це були не звичайні моделі, а поліпшені модифікації від Poch – французького дилера, які займався адаптацією "Москвичів" під ринок Європи. Але незважаючи на те, що за кордоном Москвич був своєю найвдалішою версією, це не допомогло йому досягти хороших показників на ринку.

Москвич-2141 для Франції carakoom.com

Aleko 141 S був ще схожим на ту версію, яку продавали в СРСР, а ось Aleko SL виглядав помітно "свіжіше" за радянського варіанту: на нього встановлювалися модернізовані бампери зі спідницями (вони краще позначалися на аеродинаміці), спеціальні накладки на дверях і крилах, більш акуратна та сучасна радіаторна решітка радіатора, а також спойлер на кришці багажника. Крім того, європейцям пропонувався хетчбек виключно в люксової комплектації і з системою ABS.

Москвич-2141 для Франції carakoom.com

Москвич-2141 для Франції carakoom.com

Москвич-2141 для Франції carakoom.com

І все ж популярність Москвичеві у Франції не вдалося здобути – за весь час продажу – з 1990 по 1993 рік – було реалізовано лише 769 од. Aleko 141 S і Aleko SL (приблизно 400 з них – люксових). На 2141 не звертали уваги, оскільки він мав велику схожість із французькою моделлю Simca 1307, яка вже на той час сильно застаріла. Ну а потім радянський хетчбек і зовсім прибрали з продажу, оскільки він вже не відповідав екологічним стандартам.

Москвич-2141 для Франції carakoom.com

Москвич-2141 для Франції carakoom.com

Москвич-2141 для Франції carakoom.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як FIAT взявся за доопрацювання радянської ГАЗ-24 Волга, але в СРСР це не оцінили.

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