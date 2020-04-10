Головна Новини
10 квітня • оновлено в 18:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Як для Франції поліпшили Москвич-2141, але його все одно не купували

8.5т
Читати матеріал російською

Москвич-2141 – одна з останніх моделей АЗЛК. Крім внутрішнього ринку, його також поставляли до Західної Європи (в 1990-1993 роках), проте там машину не дуже оцінили.

До країн Старого світу Москвич-2141 експортувався під назвою Aleko 141 S і Aleko SL, причому це були не звичайні моделі, а поліпшені модифікації від Poch – французького дилера, які займався адаптацією "Москвичів" під ринок Європи. Але незважаючи на те, що за кордоном Москвич був своєю найвдалішою версією, це не допомогло йому досягти хороших показників на ринку.

Москвич-2141 для Франції

Москвич-2141 для Франції

carakoom.com

Aleko 141 S був ще схожим на ту версію, яку продавали в СРСР, а ось Aleko SL виглядав помітно "свіжіше" за радянського варіанту: на нього встановлювалися модернізовані бампери зі спідницями (вони краще позначалися на аеродинаміці), спеціальні накладки на дверях і крилах, більш акуратна та сучасна радіаторна решітка радіатора, а також спойлер на кришці багажника. Крім того, європейцям пропонувався хетчбек виключно в люксової комплектації і з системою ABS.

Москвич-2141 для Франції

Москвич-2141 для Франції

carakoom.com

Москвич-2141 для Франції

Москвич-2141 для Франції

carakoom.com

Москвич-2141 для Франції

Москвич-2141 для Франції

carakoom.com

І все ж популярність Москвичеві у Франції не вдалося здобути – за весь час продажу – з 1990 по 1993 рік – було реалізовано лише 769 од. Aleko 141 S і Aleko SL (приблизно 400 з них – люксових). На 2141 не звертали уваги, оскільки він мав велику схожість із французькою моделлю Simca 1307, яка вже на той час сильно застаріла. Ну а потім радянський хетчбек і зовсім прибрали з продажу, оскільки він вже не відповідав екологічним стандартам.

Москвич-2141 для Франції

Москвич-2141 для Франції

carakoom.com

Москвич-2141 для Франції

Москвич-2141 для Франції

carakoom.com

Москвич-2141 для Франції

Москвич-2141 для Франції

carakoom.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як FIAT взявся за доопрацювання радянської ГАЗ-24 Волга, але в СРСР це не оцінили.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Москвич ретро б/к автомобіль СРСР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
14
14
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А как могла быть популярной машина с такой низкой надежностью? Разве что в экспортном варианте изменения были не только внешние. В "отечественном" варианте, например, шаровые опоры требовали замены каждые 20-25 тыс.км в то время как у Мазда они проверяются на ТО только после 250 тыс. А про двигатель от ВАЗ-2106 и говорить не приходится, хотя в экспортные модели его не ставили, а применяли Форд или Рено.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Кстати, выпущено было более 700 тысяч авто. Москвич собирали даже в Болгарии:-) Что касается сравнения с Симкой - оно натянуто. Москвич выглядел гораздо свежее:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Почему для Франции. Я точно на таком катался, с нуля. Хорошая, большая машина была.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

  • У світі захворіли більше 1,6 мільйона осіб, загинули – більше 95 тисяч.

  • Медики виявили несподіваний симптом коронавірусу: на вигляд – звичайне почервоніння.

  • У Закарпатській області та на Волині посилили карантин і заборонили жителям виходити з дому в найближчі вихідні.

  • За прогнозом МВС України, Європа і світ будуть закриті для туризму ще рік.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги