Дизельний двигун V12 об'ємом 38,8 л дивом завели після 28 років простою

Голландський YouTube-канал MasterMilo купив танк ВС Іраку, який брав участь у війні в Перській затоці у 1991 році. Довгі роки бойова машина знаходилася на військовій базі у Великій Британії (танк виявився трофеєм сил Міжнародної коаліції ООН) і блогери вирішили частково повернути її до життя.

Модель бойової машини – Type-69. Це китайський основний бойовий танк (36,7 т), який є копією радянського Т-55. Він оснащувався дизельним двигуном V12 об'ємом 38,8 літрів потужністю 530 сил. Стан всього танка,зокрема, двигуна, було жахливим. Буквально кожна частка металу виявилася уражена іржею. Однак якщо із самим танком вже нічого не можна було зробити, то мотор ще можна було відновити. Саме це і зробили блогери з Нідерландів.

Механіки потрудилися на славу і у кінцевому підсумку змогли запустити могутнє "серце". У ролику нижче можна побачити момент, як величезний двигун вперше запускається за 28 років.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що старий Mercedes W124 змогли запустити після 16 років простою під відкритим небом.