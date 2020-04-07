Яхта на колесах: кабріолет Mercedes-Benz отримав унікальний дизайн

Дебют цього авто мав відбутися на Женевському автошоу, але його скасували через епідемію коронавируса. Однак ніщо не перешкодить насолодитися стильним виглядом Hofele HE онлайн.

Нofele HE виготовлений в єдиному екземплярі до автошоу в Женеві hofele.com

Дизайн-ательє Hofele багато років займається тюнінгом і промисловим дизайном. Засновник династії Карл Хофеле працював в компанії Карла Бенца над авіаційними двигунами, його син Бруно брав участь в створенні легендарного Unimog, а молоде покоління родини сьогодні займається автомобільним дизайном.

Нofele HE hofele.com

Чергове дітище компанії Hofele вийшло дуже стильним і елегантний. За основу для проекту був узятий кабріолет Mercedes-AMG E53, а натхнення майстра компанії черпали у вигляді розкішних яхт.

Автомобіль забарвлений в глибокий і насичений відтінок синього кольору Royal Peacock Blue. Передній бампер власного дизайну отримав хромовану окантовку бічних повітрязабірників і чорні поліровані вставки по центру. Нове облицювання радіатора прикрашена широкими вертикальними планками з фірмовою емблемою ательє по центру.

Ззаду з'явився новий бампер з дифузором і квартетом хромованих патрубків вихлопної системи, Він прикрашений чорними полірованими вставками і хромованими акцентами.

Доповнюють стильний вигляд кабріолета 21-дюймові легкосплавні диски у формі турбін hofele.com

Не менш ефектно виглядає салон кабріолета, який оброблений шкірою Nappa відтінку Magnolia і контрастними синіми вставками кольору Royal Blue. Для більшої ексклюзивності на підлозі машини – килимки з овечої вовни.

Нofele HE hofele.com

Нofele HE hofele.com

З технічної точки зору це все той же кабріолет Mercedes-AMG E53, який оснащений 3-літрової рядної "шісткою" з двома турбінами і стартер-генератором на 48В. Силовий агрегат розвиває 435 к.с. і 520 Нм крутного моменту, а ще 22 "конячки" і 250 Нм додаємо допоміжний електромотор. В результаті кабріолет здатний розігнатися до перовой "сотні" за 4,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Нofele HE hofele.com

Але, дивлячись на цей автомобіль, зовсім не хочеться мчати з такою швидкістю. Навпаки, він явно призначений для неквапливого драйву вулицями Ніцци або вздовж набережної Монте-Карло...

Нofele HE hofele.com

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