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7 квітня • оновлено в 12:28
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Яхта на колесах: кабріолет Mercedes-Benz отримав унікальний дизайн

1.1т
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Дебют цього авто мав відбутися на Женевському автошоу, але його скасували через епідемію коронавируса. Однак ніщо не перешкодить насолодитися стильним виглядом Hofele HE онлайн.

Нofele HE виготовлений в єдиному екземплярі до автошоу в Женеві

Нofele HE виготовлений в єдиному екземплярі до автошоу в Женеві

hofele.com

Дизайн-ательє Hofele багато років займається тюнінгом і промисловим дизайном. Засновник династії Карл Хофеле працював в компанії Карла Бенца над авіаційними двигунами, його син Бруно брав участь в створенні легендарного Unimog, а молоде покоління родини сьогодні займається автомобільним дизайном.

Нofele HE

Нofele HE

hofele.com

Чергове дітище компанії Hofele вийшло дуже стильним і елегантний. За основу для проекту був узятий кабріолет Mercedes-AMG E53, а натхнення майстра компанії черпали у вигляді розкішних яхт.

Автомобіль забарвлений в глибокий і насичений відтінок синього кольору Royal Peacock Blue. Передній бампер власного дизайну отримав хромовану окантовку бічних повітрязабірників і чорні поліровані вставки по центру. Нове облицювання радіатора прикрашена широкими вертикальними планками з фірмовою емблемою ательє по центру.

Ззаду з'явився новий бампер з дифузором і квартетом хромованих патрубків вихлопної системи, Він прикрашений чорними полірованими вставками і хромованими акцентами.

Доповнюють стильний вигляд кабріолета 21-дюймові легкосплавні диски у формі турбін

Доповнюють стильний вигляд кабріолета 21-дюймові легкосплавні диски у формі турбін

hofele.com

Не менш ефектно виглядає салон кабріолета, який оброблений шкірою Nappa відтінку Magnolia і контрастними синіми вставками кольору Royal Blue. Для більшої ексклюзивності на підлозі машини – килимки з овечої вовни.

Нofele HE

Нofele HE

hofele.com

Нofele HE

Нofele HE

hofele.com

З технічної точки зору це все той же кабріолет Mercedes-AMG E53, який оснащений 3-літрової рядної "шісткою" з двома турбінами і стартер-генератором на 48В. Силовий агрегат розвиває 435 к.с. і 520 Нм крутного моменту, а ще 22 "конячки" і 250 Нм додаємо допоміжний електромотор. В результаті кабріолет здатний розігнатися до перовой "сотні" за 4,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Нofele HE

Нofele HE

hofele.com

Але, дивлячись на цей автомобіль, зовсім не хочеться мчати з такою швидкістю. Навпаки, він явно призначений для неквапливого драйву вулицями Ніцци або вздовж набережної Монте-Карло...

Нofele HE

Нofele HE

hofele.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили класичний лімузин Mercedes-Benz 600 з салоном від Maybach 62.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
нові авто авто новини Mercedes-Benz тюнінг
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