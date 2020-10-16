Вживані авто з Кореї: чому вони популярні в Україні та скільки це коштує

Ринок вживаних автомобілів в Україні набагато більший за сектор нових машин. Покупці намагаються заощадити, тому шукають авто за кордоном – наприклад, у США. Але сьогодні машини з Кореї теж набирають популярності.

АвтоОбоз з'ясував, чому останнім часом старі автомобілі з Південної Кореї мають великий попит, як купити такий транспортний засіб, із чого можна вибрати і скільки це коштує.

У чому переваги вживаного авто з Кореї

Почнімо з того, що машини з Кореї поки не можуть зрівнятися в популярності із вживаними автомобілями з США чи Європи. Хоча процес їх вибору та купівлі мало відрізняється від тих же "американців". Але в конкретному випадку асортимент рідше затьмарений підозрілими пропозиціями, а шахраї поки не надто активні в цьому напрямі.

Крім того, корейські моделі на домашньому ринку дуже часто оснащені заводським двигуном, який працює на газі. У себе на батьківщині такі машини дуже популярні, відповідно, на вторинному ринку таких пропозицій теж багато. Українські автомобілісти, зі свого боку, часто встановлюють ГБО як у нові транспортні засоби, так і старі. До того ж не варто забувати, що "стороння" модифікація автомобіля і дооснащення додатковим обладнанням завжди впливає на надійність не найкращим чином. Коли робота на природному газі передбачена виробником, а двигун налаштований на це паливо вже з заводу, такий автомобіль буде працювати набагато краще.

Нерідко на корейській вторинці з'являються машини з таксопарків. Фото: theseoulguide.com

Зазвичай машини з Кореї дешевші від схожих пропозицій із Європи і США. Із чим це пов'язано? Справа в тому, що місцевий вторинний ринок, крім приватних пропозицій, заповнений колишніми машинами таксі. У Південній Кореї суворі правила, якими регулюється діяльність таксопарків. Автомобілям заборонено розвозити пасажирів довше п'яти років. Тому досить свіжі моделі вирушають на вторинку "на пенсію".

Ще під час роботи в таксі машинам необхідно проходити регулярні техогляди, проводити обслуговування та ремонт. Це обов'язкові умови, тому такі транспортні засоби завжди в гарному стані. Але це все ж не пояснює привабливих цін.

У корейському таксі працюють автомобілі, які спочатку в заводських умовах підготовлені до цього виробником. Це стосується не лише таксі, а й корпоративних парків, служб доставки, державних відомств. Такі Hyindai та Kia суттєво відрізняються від комерційних примірників, які надходять у вільний продаж. Оздоблення простіше, пластик у салоні на рівні бюджетних авто, немає багатьох опцій і електронного обладнання. Тому машини спочатку набагато дешевші порівняно зі схожими з першого погляду пропозиціями, які вирушають у вільний продаж.

Як купити автомобіль із Кореї з пробігом

Переважно ринок представлений вживаними Kia і Hyundai, які складають левову частку корейського автопрому. Іноді трапляються моделі Samsung – цей виробник входить до групи брендів Renault. Найбільш популярні машини – Hyundai Sonata і Kia Optima (Kia K5). Зазвичай саме вони працюють у таксі, після чого у великих кількостях вирушають на вторинний ринок. У них найчастіше великий пробіг, який досягає декількох сотень тисяч кілометрів, але через своєчасне технічне обслуговування стан у машин цілком задовільний. Переважно вони оснащені двигунами, які працюють на газі. Є й інші пропозиції – Elantra, Tucson, Santa Fe, Sorento тощо.

Посередники займаються пошуком і вибором необхідної машини в Кореї. Фото: taurus-group.com.ua

Найпростіший спосіб вибрати машину – звернутися у відповідну компанію, яка займається пошуком і доставкою вживаних авто з Кореї. Такі фірми пропонують повний спектр послуг і надають машину "під ключ". Усе починається з консультації, де встановлюється бюджет, розглядаються попередні пропозиції на ринку. Потім – укладення договору з усіма термінами та цифрами. Далі посередник шукає необхідний автомобіль на корейських майданчиках. Іноді можливий варіант купівлі на аукціоні.

Після вибору конкретного екземпляра транспортний засіб детально оглянуть, перевірять і проведуть технічну діагностику. Необхідно буде сплатити машину в банку за офіційною квитанцією. Доставка автомобіля до України морем займає приблизно 1,5-2 місяці. Далі оформлюються необхідні документи, сертифікація і митна реєстрація, після чого покупець отримує свою машину.

З Кореї до України вживані авто доставляють морем. Фото: taurus-group.com.ua

Без урахування вартості автомобіля загалом послуги таких компаній оцінюються приблизно в $3000. До цієї суми входять безпосередньо послуги компанії, оформлення покупки, завантаження-розвантаження, доставка до порту Одеси, оформлення необхідних документів та повний супровід. Не варто забувати, що необхідно заплатити безпосередньо за машину і аукціонний збір (близько 2%). Також потрібно сплатити розмитнення, вартість якого залежить від конкретного автомобіля, його ціни, року випуску та об'єму двигуна (щонайменше $2000). Підсумкова вартість покупки варіюється, але її необхідно порівнювати з цінами на аналогічні моделі в Україні.

Альтернативні варіанти

Звісно, задля максимальної економії можна зайнятися вибором, купівлею і доставкою машини до України самостійно. Щонайменше вдасться уникнути сплати послуг компанії, які оцінюються приблизно в $1000. Але в такому разі доведеться віддалено шукати окремих посередників для виконання кожного завдання. Фахівці з комплексним підходом беруть ці завдання на себе і працюють із перевіреними напрямами. Так, це не безкоштовно. Але в підсумку ви отримаєте ключі та документи саме до тієї машини, яку вибрали й купили. Але обов'язково проаналізуйте відгуки про роботу конкретної фірми.

Авто з Кореї приваблюють українців низькими цінами. Фото: automoto-guide.com

В окремих випадках можна купити вживане авто з Кореї вже в Україні. Найімовірніше, вийде дорожче, адже всю необхідну роботу з легалізації транспортного засобу зробили до вас. Але найнебезпечніше інше: ви не дізнаєтеся, що такий автомобіль у країну ввезли після ДТП, а в Кореї його купили дуже дешево. На місці машину відновили, проте відстежити це, найімовірніше, не вдасться. Їздити на такому авто буде небезпечно. Останнім часом і деякі українські дилери пропонують старі корейські авто й навіть надають гарантію, але ціни вищі. Конкретні екземпляри все одно необхідно досліджувати індивідуально.

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL перевірив підвищення цін на автомобільному ринку України на тлі зміцнення долара.