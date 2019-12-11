Вже вкрилася пилом: в Україні знайшли покинутою нову Audi A8

На одному з підземних паркінгів Києва зробили досить цікаве фото. На ньому зображений новий представницький седан, яким, з огляду на товстий шар пилу, не користувалися дуже давно.
Як з'ясував OBOZREVATEL, покинутим автомобілем є Audi A8 останнього покоління – одна з найдорожчих серійних машин сучасності.
💥Новый автомобиль 🚘, а уже стоит и пылится – в киевском паркинге 😒. Как думаете, какая причина, такой долгой стоянки🤔? 🇩🇪 Audi A8 Photo: @luxcar_of_ua ___ #Ukraine #Kiev #lviv #odessa #kharkiv #dnipro #coolcars #cars #amazingcars #sportcars #supercars #carspoting #luxury #spots #vehicles #autogespot #carphotography #carlifestyle #audi #a8 #Ukrainecars
Чому транспортний засіб перебуває в такому скрутному стані – сказати складно: як можна бачити на фото, машина з чеською реєстрацією, тож, можливо, власник пригнав її під розмитнення, але ще не встиг пройти необхідні процедури оформлення. Також є версія про викрадення або арешт цього авто (чи самого власника).
Покинута Audi A8 в Києві
instagram.com, luxcar_of_ua
Хай там як, але дуже шкода, що такому недешевій, красивій і до того ж новій автівці доводиться простоювати.
А такий вигляд має нова Audi A8, коли вона чиста й комусь потрібна
audi-mediacenter.com
А такий вигляд має нова Audi A8, коли вона чиста й комусь потрібна
audi-mediacenter.com
Зазначимо, що седан Audi A8 актуального, четвертого покоління випускається з кінця 2017 року. Автомобіль оснащується 5-ма двигунами: бензиновими V6 3.0, V8 4.0 і W12 5.0, а також дизелями V6 та V8 робочим об'ємом 3,0 та 4,0 л відповідно.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на парковці випадково знайшли дивом уцілілий електромобіль 1990-х років.
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