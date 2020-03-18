Вже не седан: усі секрети нової Hyundai Elantra 2021

Одна з найуспішніших моделей південнокорейського бренду – Hyundai Elantra – пережила зміну поколінь. Автомобіль отримав цікаву зовнішність, багато мультимедіа-технологій і вперше у своїй історії – гібридну силову установку.

Спочатку Hyundai Elantra 2021 повинна дебютувати на Женевському автосалоні 2020 року, але оскільки його скасували через епідемію коронавірусу, машину показали на спецзаході в американському Голлівуді.

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Елантра переїхала на нову платформу (шасі K3, яке легша, безпечніша і міцніша, ніж її попередник), і тепер вона називає себе не седаном, а по-новомодному – чотиридверним купе. Машина додала в габаритах, зокрема, довжина збільшилася на 56 мм, ширина – на 25 мм (хоча при цьому стала нижче – на (20 мм). Таким чином, розміри Hyundai Elantra 2021 становлять 4 676 x 1 826 х 1 435 мм; колісна база – 2 720 мм. При цьому звиси стали коротшими, а центр ваги – нижчим.

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Дизайн новинки виконаний у так званій чуттєвый спортивності бренду. І дійсно, вона отримала оригінальні, складної форми бампери, велику решітку радіатора, як у останньої Sonata, нову оптику (зокрема, характерні задні ліхтарі H-Tail), ефектні клиновидні виштамповки і відверто красивий задній спойлер. У порівнянні з попередником автомобіль виглядає більш характерно эмоційно.

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Салон Елантри дизайнери теж "не пощадили" – він теж зовсім інший. Водієві виділили імітованим кокпіт, який "огортає його, як кабіна літака". У базі автомобіль отримав мультимедіа з 8-дюймовим екраном, до якої навіть пасажири зможуть підключити "по повітрю" своїи смартфони. Опційно будуть доступні 10,25-дюймовий цифровий приладовий блок і додаткова 10,25-дюймова інформаційно розважальна система, та, окрім того, бездротовий зарядний пристрій для смартфона, аудіосистема Bose з вісьмома динаміками і цифровий ключ, який дозволяє розблокувати, запускати і керувати автомобілем за допомогою смартфона. Нарешті, в зв'язку з тим, що машина додала в розмірах, її салон став відверто більшим.

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Під капотом Hyundai Elantra 2021 прописався 2,0-літровий бензиновий агрегат віддачею 150 л.с. і 180 Нм, зістикований з безальтернативним варіатором IVT (intelligent variable transmission – інтелектуальної коробкою перемикання передач). Однак є ще одна, більш цікава силова установка – гібридна. Вона складається з 1,6-літрового чотирициліндрового двигуна GDI Atkinson, електромотора і літій-іонним акумулятора на 1,32 кВтг, який знаходиться під заднім сидінням. Сумарна віддача цієї системи – 140 к.с. і 264 Нм, при цьому вказується, що з нею машина витрачає не більше 4,7 л на 100 км пробігу. В даному випадку тягу передає шестиступінева КП з подвійним зчепленням.

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Список активних систем безпеки Hyundai Elantra 2021 досить об`ємний. Штатно встановлена функція запобігання зіткнень з виявленням пішоходів, допомога в утриманні смуги руху, допомога в проходженні по смузі і камера заднього виду з динамічними направляючими; за доплату буде доступний адаптивний круїз-контроль, система запобігання зіткнень у "мертвих" точках, попередження про перехресний рух і система запобігання зіткнень при паркуванні заднім ходом. Також в арсеналі "корейця" є система допомоги при водінні по шосе, яка допомагає утримувати автомобіль в центрі смуги руху і рухатися з "оптимальною швидкістю, зберігаючи безпечну відстань від автомобіля, що йде попереду".

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

На конвеєр Hyundai Elantra 2021 відправився восени, а вже в четвертому кварталі почнеться її продаж. Конкурувати новинка буде, зокрема, зі Skoda Octavia.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у Hyundai з'явився дуже бюджетний седан.

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