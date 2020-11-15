VW Touareg навчили самостійно паркуватися за допомогою смартфона

Компанія Volkswagen представила нову функцію для кросовера VW Touareg – вдосконалений асистент паркування. Він може самостійно поставити машину на стоянку, причому навіть коли водія немає на місці – таке стало можливим завдяки спеціальній програмі на смартфоні. Ця функція буде доступна на більшості "Туарегах" поточного покоління тільки після того, як виробник розмістить в Інтернеті відповідне програмне забезпечення для скачування.

Як повідомляє greencarcongress.com, нова функція доступна в декількох режимах. Перший з них – водій може запросити автоматичну парковку, перебуваючи в автомобілі. Драйверу потрібно лише утримати на екрані мультимедіа кнопку "Drive", після чого автомобіль самостійно виконає необхідний маневр. Відзначається, що кнопку потрібно саме утримувати, а не натиснути один раз – в іншому випадку машина зупиниться (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Нарешті, другий режим роботи. Він більш просунутий – в ньому доступна автоматична парковка на екрані смартфона власника. В даному випадку водій може вийти з машини і "попросити" систему автоматично припаркуватися через мобільний додаток. Після активації функції "Туарег" самостійно заїде на стоянку, і якщо на шляху будуть будь-які перешкоди, він обов'язково про це повідомить власника.

В обох режимах машина може як самостійно ставати на парковку, так і виїжджати з неї. Як заявляє Volkswagen, нова система працює на всіх типах парковок – машину можна поставити автоматично навіть в гаражі.

Втім, доступна вона тільки для тих кросоверів, які спочатку були куплені з пакетом Park Assist. Цей асистент пропонує часткову паркування: комп'ютер управляє лише кермом, а ось натиснення і відпуск педалей залишаються в зоні відповідальності власника.

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