VW Touareg навчили самостійно паркуватися за допомогою смартфона

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
1,1 т.
VW Touareg навчили самостійно паркуватися за допомогою смартфона

Компанія Volkswagen представила нову функцію для кросовера VW Touareg – вдосконалений асистент паркування. Він може самостійно поставити машину на стоянку, причому навіть коли водія немає на місці – таке стало можливим завдяки спеціальній програмі на смартфоні. Ця функція буде доступна на більшості "Туарегах" поточного покоління тільки після того, як виробник розмістить в Інтернеті відповідне програмне забезпечення для скачування.

Як повідомляє greencarcongress.com, нова функція доступна в декількох режимах. Перший з них – водій може запросити автоматичну парковку, перебуваючи в автомобілі. Драйверу потрібно лише утримати на екрані мультимедіа кнопку "Drive", після чого автомобіль самостійно виконає необхідний маневр. Відзначається, що кнопку потрібно саме утримувати, а не натиснути один раз – в іншому випадку машина зупиниться (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Автоматична парковка VW Touareg

Нарешті, другий режим роботи. Він більш просунутий – в ньому доступна автоматична парковка на екрані смартфона власника. В даному випадку водій може вийти з машини і "попросити" систему автоматично припаркуватися через мобільний додаток. Після активації функції "Туарег" самостійно заїде на стоянку, і якщо на шляху будуть будь-які перешкоди, він обов'язково про це повідомить власника.

Автоматична парковка VW Touareg

В обох режимах машина може як самостійно ставати на парковку, так і виїжджати з неї. Як заявляє Volkswagen, нова система працює на всіх типах парковок – машину можна поставити автоматично навіть в гаражі.

Втім, доступна вона тільки для тих кросоверів, які спочатку були куплені з пакетом Park Assist. Цей асистент пропонує часткову паркування: комп'ютер управляє лише кермом, а ось натиснення і відпуск педалей залишаються в зоні відповідальності власника.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що фіни знайшли вирішення такої проблеми, як запотівання і обмерзання світлодіодних фар на авто.

Новини автосвітуавтоVolkswagenнові автокросовер