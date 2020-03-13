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13 березня • оновлено в 11:53
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VW Polo перетворили на бюджетний кросовер: нові подробиці

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Новий кросовер Volkswagen готується до виходу на ринок. У продаж VW Nivus, побудований на базі Volkswagen Polo, вирушить вже в середині 2020 року. В компанії показали інтер'єр новинки.

Цікаво, що компактний купеподібний кросовер отримав абсолютно нову інформаційно-розважальну систему. Це пояснюється тим, що нова модель Фольксваген повністю розроблена в бразильському відділенні німецького бренду для потреб місцевого ринку. Але в подальшому новинка з'явиться і в Європі.

Volkswagen Nivus виконано в модному стилі купе-кросовера

Volkswagen Nivus виконано в модному стилі купе-кросовера

скріншот з відео

Поки про дизайн Volkswagen Nivus 2020 судити складно. В компанії показали тільки тизери, покликані підігріти інтерес до нового автомобіля. Але стильний силует вже помітний, він і стане головною особливістю кросовера, що стимулюватиме продажі.

Нова мультимедіа – особливість салону VW Nivus

Нова мультимедіа – особливість салону VW Nivus

скріншот з відео

Очікується, що зовнішність виконають за мотивами більшого VW SUV Coupe Concept, який продемонстрував тенденцію розвитку дизайну всіх динамічних кросоверів Volkswagen. Під капотом опиниться турбований трициліндровий двигун об'ємом 1 л потужністю 116 к.с. (бензин) та 128 к.с. (етанол).

VW SUV Coupe Concept – прообраз новинки

VW SUV Coupe Concept – прообраз новинки

vw.com

Volkswagen створив уже не один купе-кросовер

Volkswagen створив уже не один купе-кросовер

vw.com

Цю ж платформу в своїй основі використовує не тільки гетчбек VW Polo, але і VW Virtus (наступник Фольксваген Поло седан) та компактний кросовер VW T-Cross.

Кросовер Volkswagen T-Cross також базується на платформі Поло

Кросовер Volkswagen T-Cross також базується на платформі Поло

vw.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про новий Volkswagen Polo, який виявився копією Skoda Rapid з деякими змінами.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто кросовер бюджетний автомобіль Volkswagen
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