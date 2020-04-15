Компанія Volkswagen готується до дебюту нової потужної модифікації свого бестселера VW Golf.

VW Golf R нового покоління готується до дебюту carscoops.com

На знаменитій гоночній трасі Нюрбургрінг Фотошпигуни виявили тестовий VW Golf R. Новинка створена на базі Golf восьмого покоління і складе конкуренцію таким моделям, як Ford Focus RS і Honda Civic Type R.

VW Golf R нового покоління готується до дебюту carscoops.com

Автомобіль отримав власний аеродинамічний обвіс, включаючи нові передній і задній бампер, бічні "спідниці". Ззаду з'явився великий спойлер і масивний дифузор з квартетом хромованих патрубків вихлопної системи. Доповнюють образ легкосплавні колісні диски оригінального дизайну з низькопрофільною гумою, а також посилені гальма з синіми супортами.

VW Golf R нового покоління готується до дебюту carscoops.com

Очікується, що новий VW Golf R успадкує від попередника 2-літровий чотирициліндровий турбомотор, потужність якого збільшать до 333 к.с. У парі з ним працюватиме роботизована коробка передач з двома зчепленнями, а реалізувати весь потенціал потужного мотора допоможе повноприводна трансмісія.

VW Golf R нового покоління готується до дебюту carscoops.com

В інтер'єрі новинки з'являться спортивні крісла з комбінованою обробкою і декоративними елементами з логотипом R. Дебют моделі очікується влітку нинішнього року.

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