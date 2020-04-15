VW Golf R нового покоління готується до дебюту
Компанія Volkswagen готується до дебюту нової потужної модифікації свого бестселера VW Golf.
На знаменитій гоночній трасі Нюрбургрінг Фотошпигуни виявили тестовий VW Golf R. Новинка створена на базі Golf восьмого покоління і складе конкуренцію таким моделям, як Ford Focus RS і Honda Civic Type R.
Автомобіль отримав власний аеродинамічний обвіс, включаючи нові передній і задній бампер, бічні "спідниці". Ззаду з'явився великий спойлер і масивний дифузор з квартетом хромованих патрубків вихлопної системи. Доповнюють образ легкосплавні колісні диски оригінального дизайну з низькопрофільною гумою, а також посилені гальма з синіми супортами.
Очікується, що новий VW Golf R успадкує від попередника 2-літровий чотирициліндровий турбомотор, потужність якого збільшать до 333 к.с. У парі з ним працюватиме роботизована коробка передач з двома зчепленнями, а реалізувати весь потенціал потужного мотора допоможе повноприводна трансмісія.
В інтер'єрі новинки з'являться спортивні крісла з комбінованою обробкою і декоративними елементами з логотипом R. Дебют моделі очікується влітку нинішнього року.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen розповіла про недоліки електромобілів.