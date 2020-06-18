VW Arteon Shooting Brake розсекретили до прем'єри

За тиждень до офіційного дебюту оновленої моделі Arteon, в розпорядженні китайських журналістів порталу Autohome виявилися перші фото серійного універсала.

Як ми вже раніше розповідали 24 червня пройде світова прем'єра рестайлінгового VW Arteon, або CC, як називають модель на ринку Піднебесної. Відтепер крім лифтбека в сімействі з'явиться універсал Shooting Brake.

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

Крім форми кузова, універсал буде відрізнятися іншим переднім спойлером з хромованою вставкою, а також рейлингами на даху. Покупцям буде запропоновано декілька комплектацій, в тому числі з панорамним дахом.

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

Покупцям буде запропоновано декілька комплектацій, в тому числі з панорамним дахом autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

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Arteon Shooting Brake також отримав чорний захисний обвіс, який прикрасив колісні арки і нижню частину кузова, включаючи задній бампер, а також збільшений кліренс. Однак, судячи з офіційних рендерів, буде ще й звичайна версія з дорожнім просвітом, як у седана, і без "позашляхового" декору.

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake – офіційний рендер volkswagen-newsroom.com

Arteon Shooting Brake буде на пару міліметрів довше лифтбека за рахунок іншого заднього бампера з хромованою вставкою, що об'єднала патрубки вихлопної системи. На фото добре видна світлодіодна оптика, глибоке тонування стекол, а також елегантні легкосплавні диски на 18 і 19 дюймів.

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

На китайському ринку Arteon буде представлений з 2-літровим мотором 330 TSI потужністю 186 к.с. і його форсованої версією 380 TSI з віддачею в 220 сил. Обидва мотори будуть працювати в тісній взаємодії з 7-ступінчастою роботизованою КП DSG з подвійним зчепленням і фірмовою системою повного приводу 4MOTION.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, концерн Volkswagen створив альянс з компанією Ford.