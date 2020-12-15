Введення норми Євро-7 для автомобілів поставить хрест на механічних коробках передач

В 2025 році Європейський Союз планує запровадити новий, більш жорсткий екостандарт для автомобілів – Євро-7. На думку експертів, це може привести не тільки до "безглуздості" виробництва бензинових і дизельних автомобілів, про що вже говорилося раніше, а й поставить хрест на легендарній "механіці".

Як повідомляє видання Automotive News Europe, з посиланням на одного з інженерів Volkswagen, в разі введення Євро-7 всі автомобілі доведеться оснащувати автоматичною коробкою передач. Це пов'язано з тим, що "автомат" – єдине в даній ситуації рішення, яке дозволить точно визначати зміну швидкості і оптимізувати споживання палива, а також рівень викидів. І в цьому немає оптимістичних перспектив: за словами інженера, при таких умовах "машини будуть вести себе так, як ніби вони випили снодійне".

Для порівняння, нинішній екостандрт Євро-6, який був введений в Європі к 2015 році (а в 2021-м оновлений вдосконаленим Євро-6D), передбачає рівень викидів оксидів азоту (NOx) на автомобільних двигунах не більше, ніж 80 міліграмів на кілометр, тоді як відповідно до норми Євро-7 цей показник має знизитися до 30 мг/км, тобто більш ніж в 2,5 рази. Крім того, очікується, що новий стандарт знизить рівень викидів вуглекислого газу (СО2) на 66%, а твердих частинок – у 6 разів.

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