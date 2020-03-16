Втрачене авто СРСР раптово знайшли у Латинській Америці

На південноамериканському континенті абсолютно випадково знайшли унікальний радянський автомобіль – одну з ранніх версій мікроавтобуса РАФ-977.

Як з'ясував OBOZREVATEL, донедавна вважалося, що жоден екземпляр РАФ-977В Латвія не дожив до наших днів. Однак оголошення про продаж, розміщене на чилійському онлайн-ресурсі, спростувало цю інформацію: на подив багатьох виявилося, що на продаж виставили РАФ-977 саме у "зниклій" модифікації В.

РАФ-977В з Чилі yapo.cl

Як "РАФік" опинився у Південній Америці, точно сказати складно – можливо, він перебував на балансі у радянського посольства або торгового представництва Чилі. Але у такому випадку незрозуміло, яким чином автомобіль потрапив у приватні руки.

РАФ-977В з Чилі yapo.cl

Зараз 977-й простоює в невідомому гаражі (або майстерні), однак його вже викупили – всього за 800 000 песо (це близько 930 доларів). Відзначається, що фургон нема на ходу, хоча ходова в дуже хорошому стані.

РАФ-977В з Чилі yapo.cl

Відзначимо, що РАФ-977 Латвія випускався з 1959 по 1976 рік, а його версія 977В (модернізована базова модель) – з 1960 по 1961 рр. Всього було вироблено менше тисячі таких фургонів, потім на зміну прийшла більш сучасна і масова модель РАФ-977Д. Базувався фургон на платформі ГАЗ-21 Волга, "під капотом" розташовувався 2,5-літровий бензиновий двигун ЗМЗ-21 потужністю 70 к.с., зістикований з 3-ступіневою "механікою". Довжина і ширина РАФ-977 становили 4900 і 1815 мм, колісна база – 2700 мм.

РАФ-977В wikipedia.org

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що під Львовом виявили ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом.

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