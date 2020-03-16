Головна Новини
16 березня • оновлено в 11:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Втрачене авто СРСР раптово знайшли у Латинській Америці

3.2т
Читати матеріал російською

На південноамериканському континенті абсолютно випадково знайшли унікальний радянський автомобіль – одну з ранніх версій мікроавтобуса РАФ-977.

Як з'ясував OBOZREVATEL, донедавна вважалося, що жоден екземпляр РАФ-977В Латвія не дожив до наших днів. Однак оголошення про продаж, розміщене на чилійському онлайн-ресурсі, спростувало цю інформацію: на подив багатьох виявилося, що на продаж виставили РАФ-977 саме у "зниклій" модифікації В.

РАФ-977В з Чилі

РАФ-977В з Чилі

yapo.cl

Як "РАФік" опинився у Південній Америці, точно сказати складно – можливо, він перебував на балансі у радянського посольства або торгового представництва Чилі. Але у такому випадку незрозуміло, яким чином автомобіль потрапив у приватні руки.

РАФ-977В з Чилі

РАФ-977В з Чилі

yapo.cl

Зараз 977-й простоює в невідомому гаражі (або майстерні), однак його вже викупили – всього за 800 000 песо (це близько 930 доларів). Відзначається, що фургон нема на ходу, хоча ходова в дуже хорошому стані.

РАФ-977В з Чилі

РАФ-977В з Чилі

yapo.cl

Відзначимо, що РАФ-977 Латвія випускався з 1959 по 1976 рік, а його версія 977В (модернізована базова модель) – з 1960 по 1961 рр. Всього було вироблено менше тисячі таких фургонів, потім на зміну прийшла більш сучасна і масова модель РАФ-977Д. Базувався фургон на платформі ГАЗ-21 Волга, "під капотом" розташовувався 2,5-літровий бензиновий двигун ЗМЗ-21 потужністю 70 к.с., зістикований з 3-ступіневою "механікою". Довжина і ширина РАФ-977 становили 4900 і 1815 мм, колісна база – 2700 мм.

РАФ-977В

РАФ-977В

wikipedia.org

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що під Львовом виявили ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
СРСР ретро б/к автомобіль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
4
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
"На латиноамериканском континенте"... Обозовцы, это пять... Вы каждый день прыгаете выше головы в собственной бездарности )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини авто

Топпублікації

Топблоги