Всюдихід Lamborghini оцінили в $ 370 тисяч

Заможні цінителі бренду Lamborghini можуть придбати позашляховик LM002 за скромну суму в 370 тисяч доларів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на одному з американських аукціонів виставили на продаж рідкісну модель Lamborghini LM 002 1989 року. Це автомобіль є одним з найбільш ексклюзивних представників італійської марки.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Задовго до появи спортивного кросовера Urus компанія випустила на ринок екстравагантний всюдихід LM002. Історія його появи датується серединою 70-х років минулого століття, коли Lamborghini побудувала прототип Cheetah на замовлення американської фірми MTI, підрядника ВС США. Дослідний зразок машини презентували на Женевському автосалоні в 1977 році. З цілої низки причин проект згорнули, але ідея здалася керівництву компанією досить перспективною і кілька років по тому до неї повернулися.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

На цей раз всі роботи по створенню моделі були проведені виключно фахівцями Lamborghini. Результатом став серійний всюдихід, який отримав позначення LM002. Прем'єра відбулася на автосалоні в Брюсселі в 1986 році.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Динамічні і швидкісні характеристики незвичайного позашляховика були цілком гідні родинних суперкарів Lamborghini, до яких звикли клієнти і шанувальники бренду. Завдяки потужному мотору V12 автомобіль розганявся від 0 до 100 км за 7,8 секунди, а максимальна швидкість досягала 210 км / ч.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Кузов з алюмінію і скловолокна відрізнявся міцністю і мав високу корозійну стійкість. Шини для всюдихода спеціально розробила компанія Pirelli. У списку опцій пропонувалися шкіряна обробка салону і система кондиціонування повітря. Всього за період з 1986 по 1993 рік було виготовлено 301 екземпляр брутального позашляховика з можливостями суперкара.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Один з них пропонується на продаж американською компанією Champion Motors. Автомобіль зразка 1989 року оцінили в $ 369 тисяч. Незважаючи на 30-річний вік машина добре збереглася, а на її одометрі всього 58 тисяч км. За три десятиліття у позашляховика було всього два власника, які, по всій видимості, ретельно про нього піклувалися і берегли.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Варто відзначити, що за останні роки Lamborghini LM002 не часто з'являється на автомобільних аукціонах, а ціни на позашляховик коливаються в діапазоні від 300 до 450 тисяч доларів.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, старт-ап під назвою Karlmann King презентував позашляховик вартістю мільйон доларів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!