В Україні введуть нові автомобільні права і техпаспорт: що зміниться

В Україні розробили водійські права і техпаспорт нового формату. Зокрема, в документах з'являться нові позначки.

Як написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів України вже затвердив нові зразки водійських прав і техпаспорта. Також він опублікував документ, в якому детально описуються права та техпаспорт нового зразка (щоб ознайомитися з документом, доскролье сторінку до кінця).

Що зміниться в правах

Тепер у водійському посвідченні нового зразка буде вказуватися інформація про надання згоди на посмертне донорство, а також інформація про групу крові та резус-фактор водія.

Таким чином, українські автомобілісти в разі потрапляння у смертельну ДТП зможуть пожертвувати свої органи.

Необхідна інформація про донорство буде вказуватися в правах з письмової згоди їх власника. Якщо ж водій відмовиться від участі в програмі посмертного донорства та вказівки групи крові в документах, водійські права підлягають заміні на аналогічні без зазначених відміток.

Що зміниться в техпаспорті

Що стосується техпаспорта, тепер в ньому буде вказуватися екологічна норма, якій відповідає транспортний засіб – наприклад, Євро 2, Євро 6 і ін.

Важливо також відзначити, що ті документи, які були видані до набрання чинності постанови про впровадження нових водійських прав і техпаспорта, залишаються в силі - вони будуть дійсними до закінчення терміну своєї дії.

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