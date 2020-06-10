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10 червня • оновлено в 17:03
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Вражаюче звалище з Ferrari та Rolls-Royce показали на відео

1.8т
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Відома YouTube-блогерка Supercar Blondie відвідала дуже незвичайне місце – звалище з екзотичними машинами, яке знаходиться у Дубаї, ОАЕ. У своєму відео вона показала і розповіла про найцікавіші автомобілі, які там виявила.

У ролику можна безліч дорогих машин, серед яких, наприклад, суперкари Ferrari й Lamborghini, розкішні Rolls-Royce, безліч Mercedes-Benz G-Class різних років випуску, Porsche Cayenne та ін. Багато з цих авто продаються за досить невеликі гроші.

Звалище з елітними авто в Дубаї

Звалище з елітними авто в Дубаї

Скріншот відео

Причому чимала кількість автомобілів, які знаходяться на цьому звалищі, не мають критичних пошкоджень. Річ у тім, що в Еміратах багаті власники не переймаються ремонтом своїх машин – потрапивши навіть у невелике ДТП, вони віддають автомобіль на звалище, після чого відправляються в салон за новою "залізною конячкою".

Звалище з елітними авто в Дубаї

Звалище з елітними авто в Дубаї

Скріншот відео

Звалище з елітними авто в Дубаї

Звалище з елітними авто в Дубаї

Скріншот відео

Звалище з елітними авто в Дубаї

Звалище з елітними авто в Дубаї

Скріншот відео

Але є і ще одна "каста" автомобілів – це абсолютно цілі машини, які опинилися на "кладовищі" через своїх власників, що мають проблеми з законом. Такі представники місцевої еліти воліють кидати все та бігти з країни, через що їхні автомобілі стають безгоспними.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали, можливо, найгіршу автомобільну дорогу в Україні.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто Ferrari Lamborghini Mercedes-Benz Porsche Rolls-Royce
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