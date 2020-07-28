Уперше в Україні: на фото потрапив унікальний Rolls-Royce

Obozrevatel Новини 10:10, 28.07.2020 Оновлено: 10:24, 28.07.2020

Rolls-Royce Cullinan – найдорожчий позашляховик у світі, який виробляють серійно. В Україні таких кілька десятків, але на фото потрапив найбільш рідкісний.

Автомобіль показали в Instagram luxcar_of_ua. Номери на авто закордонні, тож невідомо, чи надовго затримається в Україні цей "гість".

У нашій країні кросовер Rolls-Royce Cullinan коштує від $420 000, що трохи дорожче за глобальний ринок. Автомобіль на фото – Mansory Coastline – доопрацьований у тюнінговому ательє Mansory і дорожчий приблизно на $100 000 за стандартну модель.

Разом із Rolls-Royce Cullinan від Mansory на фото потрапив унікальний Мерседес Гелендваген.
Instagram luxcar_of_ua

Від серійного Cullinan рідкісний Coastline відрізняється новим обвісом, унікальним забарвленням кузову і незвичайними колісними дисками, карбоновими декоративними елементами та перешитим салоном.

Mansory Coastline – рідкісний позашляховик, який коштує близько $500 000.
Фото: mansory.com
Салон Mansory Coastline.
Фото: motor.ru

На фото також потрапив Brabus B40-500 4x4² PowerXtra – позашляховик Mercedes G-class, доопрацьований ательє Brabus.

Brabus B40-500 4x4² PowerXtr.
Фото: a777aa77.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про модифікований позашляховик Toyota, який знайшли в Україні.

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