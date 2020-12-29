Вперше в історії Tesla Model S стане бензиновим автомобілем

Велика кількість ентузіастів переробляє бензинові моделі на електромобілі, проте один з американських блогерів вирішив піти зворотнім шляхом. Його задумкою стала Tesla Model S з V8 під капотом.

Незвичайний проєкт хоче втілити в життя автор YouTube-каналу Rich Rebuilds. Як видно з відео, донором для нього стане електокар Тесла, який побував у ДТП – знайти потрібну "Теслу" без двигуна виявилося непростою справою. Тому блогер відправився на одне зі звалищ, і купив биту, вже частково розукомплектовану Model S (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Тепер на електричний ліфтбек чекає процес ремонту та перероблення на бензинову машину. У Tesla Model S 75 D встановлять 6,2-літровий двигун V8 LS3 від Chevrolet Camaro попереднього, п'ятого покоління. На виході автомобіль має вийти істотно потужнішим: так, якщо в стоці з рідною силовою установкою він видавав 382 к.с., то з новим бензиновим мотором його віддача становитиме 426 к.с. З іншого боку, крутний момент виявиться меншим: у "шевролетівського" V8 він дорівнює 575 Нм, тоді як у рідних агрегатів "Тесла" – 659 Нм.

Яким буде результат переоснащення, ютубер обіцяє розповісти в наступних роликах.

Як раніше писав OBOZREVATEL: