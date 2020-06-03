Вперше в історії ПДР з'явився пункт про "дурнів на дорогах"

У Фінляндії 1 червня набрав чинності новий Закон про дорожній рух. У ньому з'явилося кілька нововведень, серед яких найцікавішим, мабуть, став пункт про "дурнів на дорогах".

А саме, в новій редакції фінських ПДР законодавчо закріпили "стару неписану істину": про неї знають у багатьох країнах, проте на папері вона ніколи не прописувалася.

cars.com

Йдеться про пункт, який зобов'язує кожного учасника дорожнього руху передбачити дії інших учасників дорожнього руху. Це правило фіни трактують як "думай за дурнів ", у нас же воно відоме під красномовним виразом" дай дурню дорогу " (правило трьох "д").

Як пише, yle.fi, суть нововведення в наступному: навіть якщо водій повністю дотримується правил, він все одно має передбачити і реагувати на дії іншого учасника руху, щоб не допустити зіткнення. Це може бути зроблено, наприклад, шляхом збереження безпечної дистанції по відношенню до іншого учасника ДД, який порушує правила. Причому стосується правило всіх – як водіїв, так і пішоходів.

Таким чином, в разі ДТП відповідальність тепер можуть покласти не тільки на того, хто спровокував аварію, але й того, хто в ній, по суті, не винен. Наприклад, покарання може отримати навіть той водій, якого підрізали.

yle.fi

До речі, крім цього нововведення, нові ПДР Фінляндії мають на увазі також заміну приблизно 50 дорожніх знаків (тепер вони будуть "нейтральними за статевою ознакою" – замість фігурок чоловіки або жінки на знаках зображатимуться "образні" фігурки), зміни правил ДД для велосипедистів, швидкісного ліміту на магістралях та ін.

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