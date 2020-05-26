Впали у рази: голландців здивували ціни на авто у Німеччині

Пандемія коронавірусу і карантин очікувано призвели до падіння продажу автомобілів у багатьох країнах. Серед таких, зокрема, виявилася Німеччина.

Голландське видання autoblog.nl звернуло увагу, що через виникнення кризи в ФРН вже обвалилися ціни на автомобілі. Сайт випустив замітку із заголовком "У Німеччині сміховинно дешевшають автомобілі", в якій порівняв ціни на новий Nissan 370Z. Виявилося, що на німецькому ринку за новий Nissan 370Z просять від 34 730 євро, тоді як як в Нідерландах такий же автомобіль коштує 111 074 евро. Тобто, різниця більш ніж у три рази!

autoblog.nl

При цьому журналісти підкреслюють, що незабаром цей же автомобіль подешевшає ще на 3000 євро, і в такому випадку різниця складе вже не 3,2, а цілих 3,5 рази.

Конфігуратор нового Nissan 370Z у Нідерландах autoblog.nl

Конфігуратор нового Nissan 370Z у Німеччині autoblog.nl

Щоб оживити продаж, німецький уряд ухвалив рішення додатково стимулювати покупку машин – так, незабаром покупці електромобілів і гібридів отримають субсидію у розмірі 4000 євро, а бажаючі обзавестися паливним авто – 3000 євро (Nissan 370Z якраз підпадає під останню категорію). Цікаво, що для електромобілів це буде друга субсидія – покупці таких машин вже отримують пільгу у 4000 євро. Таким чином, на покупку "електричці" німці незабаром зможуть заощадити 8000 євро. Неважко здогадатися, що такі заходи вдарять по продажах бензинових і дизельних авто, тому очевидно, що вони впадуть у ціні ще більше.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що деякі старі авто в Німеччині можна купити за 50 євро і навіть забрати безкоштовно.

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