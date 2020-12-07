Volvo XC60 отримав нові гібридні модифікації

Компанія Volvo продовжує розширювати лінійку гібридних моделей. На цей раз поповнення з'явилося у сімействі XC60.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Шведський виробник пропонує для покупців цілу гаму електрифікованих моделей.

Компанія пропонує три варіанти XC60 з системою PHEV media.volvocars.com

Зокрема, кросовер ХС60 з системою mild-hybrid оснащується 2-літровим мотором, стартер-генератором з 48-вольтової бортовою мережею і системою рекуперації енергії гальмування KERS. Покупці можуть вибирати між 197-сильним турбодизелем або 250-сильним бензиновим мотором. Ці модифікації можуть мати як передній, так і повний привід. Топові модифікації оснащуються 235-сильним турбодизелем або 300-сильним бензиновим ДВС, які працюють в тандемі з повнопривідною трансмісією.

Потужність силового агрегату XC60 складає від 340 до 405 к.с. у залежності від модифікації media.volvocars.com

Крім того, компанія пропонує три варіанти XC60 з системою PHEV. В цьому випадку автомобіль оснащується 2-літровим бензиновим мотором з турбонаддувом і механічним компресором, що відповідає за привід передніх коліс, а також електромотором, який обертає задні колеса. Всі модифікації PHEV моделі XC60 мають в своєму арсеналі літій-іонну батарею ємністю 11,6 кВтг, на зарядку якої буде потрібно приблизно 2,5 години.

Volvo XC60 у виконанні R-Design media.volvocars.com

Сумарна потужність версії XC60 Recharge Plug-in Hybrid T6 становить 340 к.с., а запасу батареї вистачить, щоб подолати на електротязі до 51 км. Версію PHEV T6 можна замовити в спортивному виконанні R-Design або Inscription Expression. На сходинку вище знаходиться 390-сильна модифікація Recharge Plug-in Hybrid T8, яку можна замовити у варіанті R-Design Pro або Inscription Pro. А на вершині розташовується модифікація Recharge Plug-in Hybrid T8 Polestar Engineered. Вона має силовий агрегат потужністю 405 к.с. Від інших представників гібридного сімейства вона відрізняється власними настройками двигуна, підвіски та гальм.

Топова Recharge Plug-in Hybrid T8 Polestar Engineered відрізняється дизайном, емблемою Polestar та жовтими супортами гальмівної системи media.volvocars.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volvo організувала виробництво першого електромобіля марки, а також має намір відмовитися від автомобілів на викопному паливі.