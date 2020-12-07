Volvo XC60 отримав нові гібридні модифікації

Компанія Volvo продовжує розширювати лінійку гібридних моделей. На цей раз поповнення з'явилося у сімействі XC60.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Шведський виробник пропонує для покупців цілу гаму електрифікованих моделей.

Зокрема, кросовер ХС60 з системою mild-hybrid оснащується 2-літровим мотором, стартер-генератором з 48-вольтової бортовою мережею і системою рекуперації енергії гальмування KERS. Покупці можуть вибирати між 197-сильним турбодизелем або 250-сильним бензиновим мотором. Ці модифікації можуть мати як передній, так і повний привід. Топові модифікації оснащуються 235-сильним турбодизелем або 300-сильним бензиновим ДВС, які працюють в тандемі з повнопривідною трансмісією.

Крім того, компанія пропонує три варіанти XC60 з системою PHEV. В цьому випадку автомобіль оснащується 2-літровим бензиновим мотором з турбонаддувом і механічним компресором, що відповідає за привід передніх коліс, а також електромотором, який обертає задні колеса. Всі модифікації PHEV моделі XC60 мають в своєму арсеналі літій-іонну батарею ємністю 11,6 кВтг, на зарядку якої буде потрібно приблизно 2,5 години.

Сумарна потужність версії XC60 Recharge Plug-in Hybrid T6 становить 340 к.с., а запасу батареї вистачить, щоб подолати на електротязі до 51 км. Версію PHEV T6 можна замовити в спортивному виконанні R-Design або Inscription Expression. На сходинку вище знаходиться 390-сильна модифікація Recharge Plug-in Hybrid T8, яку можна замовити у варіанті R-Design Pro або Inscription Pro. А на вершині розташовується модифікація Recharge Plug-in Hybrid T8 Polestar Engineered. Вона має силовий агрегат потужністю 405 к.с. Від інших представників гібридного сімейства вона відрізняється власними настройками двигуна, підвіски та гальм.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volvo організувала виробництво першого електромобіля марки, а також має намір відмовитися від автомобілів на викопному паливі.