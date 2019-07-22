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Volvo раптово відкликав півмільйона машин: що трапилося

1.4т Читати матеріал російською

Автовиробник Volvo відкликав по всьому світу 500 тисяч машин через дефект у двигуні, який може привести до його займання.

Як повідомляє видання NOS, тільки з Нідерландів було вилучено 37 тисяч авто цієї марки через небезпеку.

Зокрема, несподіване рішення стосується дизельних авто, випущених за останні п'ять років: V40, V60, V70, S80, XC60 і XC90. За словами представника компанії в Нідерландах, немає ніяких даних про інциденти, пов'язані з цим недоліком, однак такий захід потрібен для обережності.

Модель V40

Модель V40

wikipedia

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Власники автомобілів незабаром отримають листи з інформацією про можливі ризики.

"Ми хочемо, щоб наші клієнти відчували себе у безпеці", – додав представник автовиробника.

Volvo - автосалон

Volvo - автосалон

citicars.club

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в рамках міжнародної автомобільної федерації (FIA) було названо найкращі та найгірші електрокари Пекінського автосалону.

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Volvo авто Автомобіль
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