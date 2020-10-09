Volvo придумала, як легко перетворювати ліворульні авто на праворульні та навпаки

Компанія Volvo запатентувала незвичайну систему. Її суть полягає в тому, що кермо і приладова панель можуть пересуватися по всій ширині торпедо. При цьому педалі в даному випадку є сенсорними і розміщені і з одного, і з іншого боку машини.

Як пише Motor1, принципова відмінність таких органів керування – вони пов'язані з колесами не механічно, а електронно. Завдяки цьому кермо і "приборку" можна вільно переміщувати по салону. Педалі при цьому також електронні – вони вмонтовані в підлогу машини зліва і справа. Активуються ножні органи керування в той момент, коли над ними зафіксують рульову колонку.

Патент Volvo на рухливі органи управління автомобілем. Фото: Motor1.

Що ж стосується важеля КП, то, відповідно до задуму, він кріпиться в єдиному блоці разом з кермом або ж так і залишається на своєму традиційному місці – по центру.

Патент Volvo на рухливі органи управління автомобілем. Фото: Motor1.

Патент Volvo на рухливі органи управління автомобілем. Фото: Motor1.

Патент Volvo на рухливі органи управління автомобілем. Фото: Motor1.

Патент Volvo на рухливі органи управління автомобілем. Фото: Motor1.

У Volvo вважають, що їхня розробка буде корисною на практиці, коли в повсякденне життя автомобілістів увійде автопілот. Ще одна користь – така технологія дозволяє робити машини універсальними, тобто, вони можуть одночасно підходити як для країн з лівостороннім, так і правостороннім рухом. Втім, поки патент "Вольво" неможливо реалізувати на серійних автомобілях – системи рульового управління без механічного зв'язку з колесами оголошені поза законом з міркувань безпеки.

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