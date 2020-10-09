Volvo придумала, як легко перетворювати ліворульні авто на праворульні та навпаки

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
6,9 т.
Volvo придумала, як легко перетворювати ліворульні авто на праворульні та навпаки

Компанія Volvo запатентувала незвичайну систему. Її суть полягає в тому, що кермо і приладова панель можуть пересуватися по всій ширині торпедо. При цьому педалі в даному випадку є сенсорними і розміщені і з одного, і з іншого боку машини.

Як пише Motor1, принципова відмінність таких органів керування – вони пов'язані з колесами не механічно, а електронно. Завдяки цьому кермо і "приборку" можна вільно переміщувати по салону. Педалі при цьому також електронні – вони вмонтовані в підлогу машини зліва і справа. Активуються ножні органи керування в той момент, коли над ними зафіксують рульову колонку.

Патент Volvo на рухливі органи управління автомобілем.

Що ж стосується важеля КП, то, відповідно до задуму, він кріпиться в єдиному блоці разом з кермом або ж так і залишається на своєму традиційному місці – по центру.

Патент Volvo на рухливі органи управління автомобілем.
Патент Volvo на рухливі органи управління автомобілем.
Патент Volvo на рухливі органи управління автомобілем.
Патент Volvo на рухливі органи управління автомобілем.

У Volvo вважають, що їхня розробка буде корисною на практиці, коли в повсякденне життя автомобілістів увійде автопілот. Ще одна користь – така технологія дозволяє робити машини універсальними, тобто, вони можуть одночасно підходити як для країн з лівостороннім, так і правостороннім рухом. Втім, поки патент "Вольво" неможливо реалізувати на серійних автомобілях – системи рульового управління без механічного зв'язку з колесами оголошені поза законом з міркувань безпеки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Ізраїлі розробили систему, яка може виявити абсолютно будь-які дефекти в автомобілі.

Новини автосвітуVolvoавтоIT-технології