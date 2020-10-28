Volvo пояснила, навіщо обмежила швидкість у своїх авто до 180 км/год

Компанія Volvo обмежила максимальну швидкість своїх авто до 180 км/год задля поліпшення безпеки на дорогах. Шведи впевнені, їхнє рішення допоможе зменшити смертність від ДТП.

Причину нововведення компанія детально пояснила в відео, розміщеному на YouTube. У ньому Volvo посилається на свою історію, заявляючи, що введення обмеження максимальної швидкості для неї є таким же важливим кроком, як і впровадження ременів безпеки у 1950-х роках (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Volvo - перший автовиробник, який впровадив ремені безпеки cars.com

Ролик розповідає про минуле, коли Volvo звинувачували у "порушенні прав людини" за використання ременів безпеки. Через роки цей винахід виявився одним із найбільш важливих у сфері порятунку життів під час ДТП.

Volvo ввела обмеження максимальної швидкості 180 км/год Скриншот відео

Без ременів безпеки подальший розвиток автомобіля був би неможливий. Саме вони допомогли вирішити проблему інертної маси, яка часто призводила до загибелі людини під час удару.

І ось тепер шведський автовиробник робить наступні дії – зменшує максимальну швидкість автомобіля. Ліміт у 180 км/год не дає стовідсоткових гарантій, однак у певних ситуаціях він збільшує шанси людини на виживання. Нова опція буде встановлена ​​на всіх моделях Volvo з наступного року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volvo запустила у виробництво свій перший масовий електромобіль – кросовер XC40 Recharge.