Volvo пояснила, навіщо обмежила швидкість у своїх авто до 180 км/год

Компанія Volvo обмежила максимальну швидкість своїх авто до 180 км/год задля поліпшення безпеки на дорогах. Шведи впевнені, їхнє рішення допоможе зменшити смертність від ДТП.

Причину нововведення компанія детально пояснила в відео, розміщеному на YouTube. У ньому Volvo посилається на свою історію, заявляючи, що введення обмеження максимальної швидкості для неї є таким же важливим кроком, як і впровадження ременів безпеки у 1950-х роках (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Ролик розповідає про минуле, коли Volvo звинувачували у "порушенні прав людини" за використання ременів безпеки. Через роки цей винахід виявився одним із найбільш важливих у сфері порятунку життів під час ДТП.

Без ременів безпеки подальший розвиток автомобіля був би неможливий. Саме вони допомогли вирішити проблему інертної маси, яка часто призводила до загибелі людини під час удару.

І ось тепер шведський автовиробник робить наступні дії – зменшує максимальну швидкість автомобіля. Ліміт у 180 км/год не дає стовідсоткових гарантій, однак у певних ситуаціях він збільшує шанси людини на виживання. Нова опція буде встановлена ​​на всіх моделях Volvo з наступного року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volvo запустила у виробництво свій перший масовий електромобіль – кросовер XC40 Recharge.