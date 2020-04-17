Volvo Cars відновлює роботу заводiв та офісів

Після припинення виробництва через пандемію коронавірусу, 20 квітня Volvo Cars відновлює виробництво на заводі у Торсланді, Швеція.

Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов volvo.com

Ухваливши таке рішення після діалогу з профспілками, того ж дня компанія поновлює роботу і у шведських офісах. Впродовж останніх тижнів завод та офісні приміщення підготували для безпечного повернення співробітників.

Перед поверненням персоналу 20 квітня, всі приміщення виробничих потужностей і офісів ретельно прибрали та обробили засобами дезінфекції. На головних входах до будівель співробітникам пропонуватимуть перевірку температури та вимірювання рівня кисню у крові.

Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов volvo.com

У шведських офісних будівлях відбулося перепланування залів для нарад, офісних приміщень та ресторанів. Це зроблено для забезпечення соціального дистанціювання, наприклад, шляхом інакшого розміщення столів та обмеження кількості людей, яким дозволено одночасно перебувати у залах для нарад чи ресторанах.

Завод Volvo Cars у Ґенті, Бельгія, також відновлює роботу 20 квітня за умов скорочення виробництва. Наразі компанія планує відкрити свій завод у Південній Кароліні у США 11 травня.

Інші шведські потужності Volvo Cars – завод двигунів у Скьовде і майданчик із виготовлення комплектуючих деталей в Улуфстрьомі – продовжать щотижневе планування виробництва та адаптуватимуться відповідно до потреб інших заводів.

Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов volvo.com

Volvo Cars і надалі користуватиметься програмою підтримки, наданою урядом Швеції з початку року. Вона гарантує значне скорочення робочого часу для більшості працівників. Разом з тим, допоки ринки стабілізуються – підтримка уряду дозволяє Volvo Cars захистити бізнес.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ряд виробників відновлюють роботу заводів в Європі.

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