Volkswagen вивів на ринок Touareg з витратою палива 2,6 л на 100 км пробігу

Компанія Volkswagen розпочала продаж двох нових версій свого великого позашляховика – Touareg. Йдеться про гібриди Touareg eHybrid і Touareg R plug-in hybrid; в Німеччині вони коштують 72 378 євро і 84 660 євро відповідно.

Про запуск новинок офіційно повідомила прес-служба німецької марки. Як і личить сучасним гібридам, обидві машини відрізняються хорошим поєднанням потужності/динаміки і витратою палива. При цьому вони використовують однакову техніку – відмінності полягають лише в потужності агрегатів та обладнанні.

Volkswagen Touareg R plug-in hybrid. VW

Старший і, відповідно, більш дорогий варіант – Volkswagen Touareg R – оснащений силовою установкою потужністю 462 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Вона складається з 3,0-літрового бензинового двигуна V6 з турбонаддувом, електродвигуна і батареї ємністю 14,3 кВтг. Максимальна швидкість автомобіля обмежена на позначці 250 км/год, а витрата палива згідно із заводськими даними становить 2,7 л/100 км. На одній електроенергії такий кросовер проїжджає 47 км. У парі з двигуном працює 8-ступіневий автомат, привід – повний.

Volkswagen Touareg R plug-in hybrid. VW

Volkswagen Touareg R plug-in hybrid також отримав 20-дюймові легкосплавні диски, аеродинамічний пакет (модифікований передній бампер, задній дифузор, задній спойлер на даху), решітіку радіатора з шильдом R, світлодіодні матричні фари, спортивну підвіску, нову вихлопну систему, посилені гальма і вишуканий інтер'єр (зі спортивними сидіннями, багатофункціональним шкіряним кермом зі скошеною нижньою частиною, глянцевими вставками і т.д.).

Touareg eHybrid VW

Молодша версія – Touareg eHybrid – також приводиться в рух бензиновим V6 і електромотором, але має меншу потужністю – 381 к.с. Як і гібрид з приставкою "R", на одній електриці вона проїжджає 47 км, витрата палива при цьому трохи менша – 2,6 л/100 км.

Touareg eHybrid VW

Для порівняння, дизельний VW Touareg 3.0 споживає 6,6 літрів палива на 100 км, а бензиновий – 9,0 літрів.

Touareg eHybrid VW

Стандартне обладнання включає в себе 4-зонний клімат-контроль, цифрову приладову панель, навігацію Discover Premium, панорамний дах і систему допомоги при паркуванні.

Touareg eHybrid VW

Touareg eHybrid VW

Touareg eHybrid VW

Touareg eHybrid VW

Touareg eHybrid VW

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen представив доступний кросовер під назвою Taos.