Volkswagen вивів на ринок Touareg з витратою палива 2,6 л на 100 км пробігу

Компанія Volkswagen розпочала продаж двох нових версій свого великого позашляховика – Touareg. Йдеться про гібриди Touareg eHybrid і Touareg R plug-in hybrid; в Німеччині вони коштують 72 378 євро і 84 660 євро відповідно.

Про запуск новинок офіційно повідомила прес-служба німецької марки. Як і личить сучасним гібридам, обидві машини відрізняються хорошим поєднанням потужності/динаміки і витратою палива. При цьому вони використовують однакову техніку – відмінності полягають лише в потужності агрегатів та обладнанні.

Старший і, відповідно, більш дорогий варіант – Volkswagen Touareg R – оснащений силовою установкою потужністю 462 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Вона складається з 3,0-літрового бензинового двигуна V6 з турбонаддувом, електродвигуна і батареї ємністю 14,3 кВтг. Максимальна швидкість автомобіля обмежена на позначці 250 км/год, а витрата палива згідно із заводськими даними становить 2,7 л/100 км. На одній електроенергії такий кросовер проїжджає 47 км. У парі з двигуном працює 8-ступіневий автомат, привід – повний.

Volkswagen Touareg R plug-in hybrid також отримав 20-дюймові легкосплавні диски, аеродинамічний пакет (модифікований передній бампер, задній дифузор, задній спойлер на даху), решітіку радіатора з шильдом R, світлодіодні матричні фари, спортивну підвіску, нову вихлопну систему, посилені гальма і вишуканий інтер'єр (зі спортивними сидіннями, багатофункціональним шкіряним кермом зі скошеною нижньою частиною, глянцевими вставками і т.д.).

Молодша версія – Touareg eHybrid – також приводиться в рух бензиновим V6 і електромотором, але має меншу потужністю – 381 к.с. Як і гібрид з приставкою "R", на одній електриці вона проїжджає 47 км, витрата палива при цьому трохи менша – 2,6 л/100 км.

Для порівняння, дизельний VW Touareg 3.0 споживає 6,6 літрів палива на 100 км, а бензиновий – 9,0 літрів.

Стандартне обладнання включає в себе 4-зонний клімат-контроль, цифрову приладову панель, навігацію Discover Premium, панорамний дах і систему допомоги при паркуванні.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen представив доступний кросовер під назвою Taos.